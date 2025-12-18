Ministr Macinka v akci. Řez na jednom ministerstvu, apel na druhém

Nová vláda vedená Andrejem Babišem (ANO) chystá rozsáhlé změny na jednotlivých ministerstvech. Jedním z prvních konkrétních kroků má být zásah do struktury Ministerstva životního prostředí, kde se počítá s omezením některých odborů a sekcí.
Změny se mají dotknout mimo jiné i oblasti ochrany klimatu. Právě tato agenda má podle plánů z nové systemizace resortu zcela vypadnout.
„Ano, v nové systemizaci Ministerstva životního prostředí ČR, kterou připravujeme k 1. 1. 2026, se již NEPOČÍTÁ se sekcí ochrany klimatu,“ oznámil zrušení sekce ochrany klimatu ministr životního prostředí Petr Macinka na sociální síti Facebook. Jde o zásadní signál, jakým směrem se má klimatická politika státu v příštích letech ubírat.
Ministr momentálně stojí v čele dvou resortů – životního prostředí a zahraničí. V politickém zákulisí se přitom dlouhodobě spekuluje o tom, že by jej v jednom z postů mohl nahradit jeho spolustraník Filip Turek. Tyto úvahy však prezident Petr Pavel opakovaně odmítl.
Mgr. Petr Macinka
Současně ministr avizuje, že chystané úpravy se neomezí jen na klimatickou agendu, ale dotknou se širší struktury obou ministerstev. Cílem má být zeštíhlení aparátu a změna priorit.
„Česko bude slyšet,“ zaznělo k diplomatické linii
Zatímco v oblasti životního prostředí se chystají škrty, v roli šéfa české diplomacie ministr naopak akcentuje aktivní přístup v zahraniční politice. Při dnešním vystoupení před zaměstnanci ministerstva i diplomatickým sborem zdůraznil návrat k sebevědomému prosazování českých zájmů v zahraničí.
Podle jeho slov se má Česká republika znovu stát aktivním a slyšitelným aktérem na mezinárodní scéně, nikoli pasivním přihlížejícím.
Sebevědomé prosazování českých zájmů ve světě. To dnes zdůraznil ministr zahraničí Petr Macinka při setkání se zaměstnanci ministerstva a online také diplomatům na našich zastupitelských úřadech. Česko se vrací k aktivní diplomacii. Česko bude slyšet. ?????? pic.twitter.com/xFIP3eLqqY— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) December 18, 2025
