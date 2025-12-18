Ministr Macinka v akci. Řez na jednom ministerstvu, apel na druhém

18.12.2025 19:55 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Vláda Andreje Babiše chystá zásahy do struktury ministerstev. Ministr životního prostředí a zahraničí Petr Macinka oznámil, že v nové systemizaci resortu už nepočítá se sekcí ochrany klimatu. Zatímco klimatická agenda má ustoupit, v zahraniční politice slibuje návrat k sebevědomému prosazování českých zájmů.

Ministr Macinka v akci. Řez na jednom ministerstvu, apel na druhém
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Macinka, ministr zahraničních věcí i životního prostředí

Nová vláda vedená Andrejem Babišem (ANO) chystá rozsáhlé změny na jednotlivých ministerstvech. Jedním z prvních konkrétních kroků má být zásah do struktury Ministerstva životního prostředí, kde se počítá s omezením některých odborů a sekcí.

Změny se mají dotknout mimo jiné i oblasti ochrany klimatu. Právě tato agenda má podle plánů z nové systemizace resortu zcela vypadnout.

„Ano, v nové systemizaci Ministerstva životního prostředí ČR, kterou připravujeme k 1. 1. 2026, se již NEPOČÍTÁ se sekcí ochrany klimatu,“ oznámil zrušení sekce ochrany klimatu ministr životního prostředí Petr Macinka na sociální síti Facebook. Jde o zásadní signál, jakým směrem se má klimatická politika státu v příštích letech ubírat.

Ministr momentálně stojí v čele dvou resortů – životního prostředí a zahraničí. V politickém zákulisí se přitom dlouhodobě spekuluje o tom, že by jej v jednom z postů mohl nahradit jeho spolustraník Filip Turek. Tyto úvahy však prezident Petr Pavel opakovaně odmítl.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Současně ministr avizuje, že chystané úpravy se neomezí jen na klimatickou agendu, ale dotknou se širší struktury obou ministerstev. Cílem má být zeštíhlení aparátu a změna priorit.

„Česko bude slyšet,“ zaznělo k diplomatické linii

Zatímco v oblasti životního prostředí se chystají škrty, v roli šéfa české diplomacie ministr naopak akcentuje aktivní přístup v zahraniční politice. Při dnešním vystoupení před zaměstnanci ministerstva i diplomatickým sborem zdůraznil návrat k sebevědomému prosazování českých zájmů v zahraničí.

Podle jeho slov se má Česká republika znovu stát aktivním a slyšitelným aktérem na mezinárodní scéně, nikoli pasivním přihlížejícím.

 

Zdroje:

https://t.co/xFIP3eLqqY

https://twitter.com/mzvcr/status/2001622232293118000?ref_src=twsrc%5Etfw

