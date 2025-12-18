Hejtman Kuba: Nová komunikace přináší zklidnění dopravy v centru města

Ve středu 17. prosince byla slavnostně zprovozněna 2. etapa obchvatu Kaplice, která odvádí tranzitní a těžkou nákladní dopravu mimo zastavěné území města.
„Je to další dokončený obchvat a jeden z těch, které jsem slíbil dotáhnout už při svém prvním nástupu do funkce hejtmana. Mám radost, když se sliby, které Jihočechům dáváme, daří proměňovat v realitu, a tady to dává opravdu velký smysl. Obchvat navazuje na první část a výrazně uleví vnitřnímu městu Kaplice, kde dříve projížděla doprava úzkými ulicemi i přes náměstí. Zásadně se tím zvýší bezpečnost lidí v centru města a po napojení na dálnici bude mít obchvat ještě větší smysl. Jsem rád, že se stavbu podařilo dokončit dokonce o tři a půl měsíce dříve, než byl smluvní termín, a beru to jako jeden z předvánočních dárků, které se nám letos podařilo Jihočechům nadělit,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.
Součástí nové komunikace jsou dva mostní objekty, které zajišťují mimoúrovňové křížení se silnicí II/158 a řekou Malší, a přeložky několika inženýrských sítí. Silnice má dva jízdní pruhy, je široká sedm metrů a je navržena pro rychlost 70 km/h. Celková délka 2. etapy obchvatu přesahuje jeden a půl kilometru. Trasa vede po východním okraji města, překonává silnici II/158 v lokalitě Pohorská, dále prochází mezi firmou GMA Stanztechnik Kaplice a tréninkovým fotbalovým hřištěm. Pokračuje přes řeku Malši a napojuje se na stávající komunikaci ve směru na Blansko.
Významnou část financování zajistily evropské prostředky. „Z Integrovaného regionálního operačního programu jsme v Jihočeském kraji už podpořili krajské silnice částkou přes 2,6 miliardy korun. Jen na obchvat Kaplice jde z evropských peněz 133 milionů korun, další prostředky přidává státní rozpočet, takže celková podpora přesahuje 160 milionů korun. Tento projekt navazuje na další obchvaty, například v Žáru nebo Vlachově Březí, a chystáme se podpořit také obchvat Blatné nebo most Kosmonautů v Českých Budějovicích. Z IROP zároveň investujeme například do integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje nebo do středních škol,“ uvedl ředitel Centra pro regionální rozvoj České Budějovice Petr Bouška.
Na realizaci stavby se podílelo sdružení firem MI Roads a Doprastav. „Rád bych se také připojil k poděkování všem, kteří se na této stavbě podíleli. V první řadě děkuji panu hejtmanovi za to, že se mu daří získávat prostředky na výstavbu dopravní infrastruktury v jižních Čechách. Díky tomu mají zhotovitelé práci a zároveň vznikají stavby, které jsou ku prospěchu nejen městu Kaplice, ale i všem občanům, kteří tuto komunikaci budou využívat. Jsme také hrdí na to, že se nám podařilo stavbu zprovoznit o tři a půl měsíce dříve, než byl smluvní termín s Jihočeským krajem, a věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat,“ uvedl oblastní ředitel společnosti MI Roads Josef Král.
Z nového obchvatu bude těžit především samotné město. „Každé nákladní auto a každý velký vůz, který z Kaplice zmizí, je jednoznačně dobrá zpráva. Ubude těžká doprava, zvýší se bezpečnost obyvatel, šetříme místní komunikace a celkově se zvyšuje komfort života ve městě,“ doplnil starosta Kaplice Libor Lukš.
Otevření obchvatu představuje významné dopravní opatření, které zlepší plynulost provozu a zvýší bezpečnost chodců i cyklistů v centru města. Odvedení dopravy z historického jádra přinese dlouhodobé zlepšení kvality života v Kaplici. Po dostavbě dálničního přivaděče bude dokončený obchvat na začátku 1. etapy u lomu přímo napojen na dálnici D3.
Finanční a realizační údaje:
-
celkové náklady: 293 milionů Kč včetně DPH
- podíl Jihočeského kraje: 124,5 milionu Kč včetně DPH
- dotace z IROP: 162 milionů Kč včetně DPH
- příspěvek města Kaplice: 6,5 milionu Kč včetně DPH
- zhotovitel: sdružení firem MI Roads a Doprastav
