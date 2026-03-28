ČSÚ: Informační služby loni zodpověděly tisíce dotazů včetně těch kuriózních

Webové stránky úřadu zaznamenaly přes jeden milion návštěv a více než 12 milionů zobrazení. Mezi dotazy se objevila i řada velmi netradičních požadavků, mimo jiné na inflaci za myslivecký rok nebo usmrcené lišky na silnicích. V roce 2025 vyřídili pracovníci informačních služeb ČSÚ celkem 9 200 rozsáhlejších požadavků i jednoduchých dotazů, což představuje meziroční nárůst o téměř 600 dotazů.
„Ve srovnání s předchozími lety se zvýšil počet žádostí o úpravy počtu zaměstnanců v Registru ekonomických subjektů. Důvodem byl pravděpodobně zákon o rozhlasových a televizních poplatcích. Výrazně přibylo také dotazů, které se týkaly aktualizace klasifikace ekonomických činností CZ-NACE,“ uvedla Petra Kuncová, ředitelka odboru informačních služeb ČSÚ.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Z celkového počtu dotazů bylo 69 % zodpovězeno v pražské centrále a 31 % na krajských pracovištích. Více než 95 % dotazů bylo vyřízeno ještě tentýž nebo následující pracovní den. Nejčastěji se na ČSÚ obraceli zaměstnanci firem, jednotliví občané, představitelé státní správy a samosprávy a studenti. Dotazy přicházely především e-mailem (49 %) a telefonicky (41 %). Tematicky se nejčastěji týkaly Registru ekonomických subjektů (26 %), údajů o inflaci (15 %) a statistiky obyvatelstva (12 %).
Internetová prezentace ČSÚ zaznamenala v roce 2025 téměř 1,1 milionu návštěv a více než 12,5 milionu zobrazení. Nejsledovanější byly kromě úvodní stránky také sekce Tiskové zprávy, Rychlé informace, Katalog produktů a stránky věnované inflaci a spotřebitelským cenám. Mezi nejčastěji vyhledávané pojmy patřily inflace, volby, nezaměstnanost, počet obyvatel, průměrná mzda, volby 2025, inflace 2024, HDP a NACE.
Některé dotazy nebylo možné zodpovědět – buď proto, že dané statistiky neexistují, nebo jsou sledovány jinými institucemi. V takových případech poskytují pracovníci informačních služeb alespoň kontakty či odkazy na relevantní zdroje. Mezi neobvyklé dotazy patřil například požadavek na celkovou plochu dlažby položené v Česku za předchozí rok nebo dotaz na počet právnických a fyzických osob provozujících činnosti „porušující integritu lidské kůže“, tedy například tatérů.
Tazatelé se zajímali také o počet obyvatel žijících v obydlí se zatékající střechou, množství lišek usmrcených při srážkách s automobily nebo o míru inflace za tzv. myslivecký rok, který začíná 1. dubna. ČSÚ byl také požádán o pomoc se zařazením jména Elly do českého jmenného kalendáře, což ale nepatří do jeho kompetence.
Více informací přináší Zpráva o informačních službách ČSÚ v roce 2025, dostupná na webu ČSÚ ZDE.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.