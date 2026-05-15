MŽP: Omezení olova v rybářském náčiní

17.05.2026 11:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Členské státy Evropské unie odsouhlasily změnu unijních pravidel, která zavádí postupný zákaz uvádění na trh a částečně i používání rybářského náčiní obsahující olovo. Nová pravidla se týkají rybářských závaží (sinkers), nástrah (lures) a rybářských drátů (fishing wires), pokud tyto výrobky obsahují olovo v koncentraci 1 hmotnostního procenta a více.

Po uplynutí přechodných období nebude možné toto rybářské náčiní uvádět na trh pro rekreační ani komerční rybolov. Ve stejných časových horizontech se omezení promítnou i do jeho používání, které  ale bude na úrovni Evropské unie zakázáno pouze v komerčním rybolovu. Výsledný text tak nezavádí plošný zákaz používání olova při rekreačním rybolovu, ale ponechává na členských státech, aby případná omezení v této oblasti zavedly samy na vnitrostátní úrovni.

Schválený návrh byl v průběhu projednávání oproti původnímu návrhu Komise výrazně upraven, zejména pokud jde o vymezení rozsahu regulace a její praktické uplatnění.

„Návrh na omezení olova v rybářském náčiní Česká republika dlouhodobě kritizovala zejména kvůli možným dopadům na rybářskou praxi a omezené dostupnosti plnohodnotných alternativních materiálů. Oproti původním verzím byl text na základě připomínek členských států, včetně ČR, zpřesněn a jeho uplatnění je dnes předvídatelnější. Podařilo se nám tak alespoň prosadit kompromis,“ uvádí vládní zmocněnec pro klima a Green Deal Filip Turek.

Nařízení zároveň ukládá prodejcům povinnost viditelně informovat o tom, že dotčené rybářské náčiní obsahuje olovo, které je toxické pro životní prostředí a zdraví, a o termínech, od kdy se na výrobek vztahuje zákaz uvádění na trh nebo používání. Tato informační povinnost se týká jak kamenných prodejen, tak prodeje na dálku.

Zákaz se začne uplatňovat postupně. U rybářských závaží a nástrah o hmotnosti do 50 g tři roky po vstupu změny v platnost, u rybářských závaží a nástrah o hmotnosti nad 50 g až do 1 kg pět let po vstupu změny v platnost, u rybářských drátů a záměrně uvolnitelných závaží (tzv. drop-in sinkers) šest měsíců po vstupu změny v platnost.

Zákaz se nevztahuje na používání rybářského náčiní, které bylo uvedeno na trh před uplynutím příslušných přechodných období.

„Ministerstvo zemědělství díky své provázanosti s hospodařením v krajině vnímá problematiku používání olova dlouhodobě velmi citlivě. Při projednávání návrhu jsme proto vedli intenzivní jednání také se zástupci Českého i Moravského rybářského svazu a Českomoravské myslivecké jednoty. Zástupci upozorňovali zejména na praktické dopady nových pravidel, dostupnost alternativních materiálů i ekonomické dopady na uživatele v terénu. Oceňujeme, že výsledná podoba evropského opatření obsahuje přechodná období a výjimky, které umožní postupné přizpůsobení trhu i rybářské praxe a současně zachovává možnosti užití ve sportovním rybolovu. V oblasti užití olova ve střelivu úzce spolupracujeme s ministerstvy vnitra a obrany,“ doplňuje ministr zemědělství Martin Šebestyán.

Součástí změny jsou také výjimky z rozsahu zákazu a informačních povinností. Ty se týkají nástrah vyrobených ze slitin mědi, pokud obsahují méně než 3 % olova, a velmi malých dělených závaží (split shot) o hmotnosti 0,06 g nebo méně, pokud jsou uváděna na trh v nepropustném a dětem bezpečném obalu.

Změna pravidel bude po dokončení formálních kroků provedena v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Zveřejnění změny v Úředním věstníku Evropské unie a následný vstup v platnost se očekává ve druhé polovině roku 2026, přičemž samotné zákazy se začnou uplatňovat podle uvedených přechodných období podle jednotlivých kategorií.

