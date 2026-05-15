Zoo Ostrava: Zoologické „Oskary“ byly rozdány

16.05.2026 20:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Bílý slon je ocenění za mimořádné chovatelské úspěchy a vybudování zajímavých chovatelských zařízení v českých a slovenských zoologických zahradách. Soutěž se koná od roku 1994 pod záštitou sdružení Česká ZOO. Vyhlášení 32. ročníku soutěže se letos poprvé konalo v Ostravě. Odborná porota vybírala mezi 13 přihlášenými zoologickými zahradami sdruženými v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), které do soutěže přihlásily celkem 51 odchovů a pět staveb. Které zoo si odnesly křišťálové sošky slonů, jakési obdoby filmových Oskarů?

Čeští a slovenští chovatelé patří ke světové špičce. V době, kdy řadě druhům zvířat hrozí v přírodě úplné vyhubení, je jejich práce nadmíru důležitá. Podílejí se na záchraně druhů vytvářením a udržováním záložních populací v lidské péči, které mohou být pro mnohé druhy jedinou šancí, jak nevymizet z planety úplně. Právem si zaslouží si, aby se o jejich nezměrném úsilí vědělo. Přestože Bílý slon je soutěž, jeho cílem je především prezentovat chovatelské úspěchy v zoologických zahradách v Česku a na Slovensku. Každý rok je velmi těžké vybrat ty nejlepší odchovy, protože mezi přihlášenými se najdou takové, které jsou raritní a jedinečné a také by si zasloužily sošku Bílého slona. Soutěž zaštiťuje sdružení Česká ZOO. Všechny odchovy a stavby prošly pečlivým hodnocením skupinou deseti odborníků, kteří se celý svůj život zabývají problematikou chovu zvířat v zoologických zahradách.

Práci všech chovatelů vyzdvihl i prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad a ředitel Zoo Liberec David Nejedlo, který poděkoval všem chovatelům v českých a slovenských zoologických zahradách za skvělou každodenní práci, která není jednoduchá a stojí je mnohdy nemalé úsilí a energii. Ale výsledky hovoří samy za sebe: Mezi přihlášenými jsou odchovy významné nejen v rámci České republiky a Slovenska, ale jsou oceňované i na poli mezinárodním. Poděkoval také všem partnerům akce a zejména spolku Česká ZOO, která už přes tři desetiletí pořádá tuto skvělou akci. Předají se během ní nejen ceny, ale jsme svědky neutuchající diskuze mezi kolegy, kdy si sdělují a sdílejí své zkušenosti, aby se jejich práce ještě zdokonalila a úspěšných odchovů bylo co nejvíce.

Slavnostní předání cen soutěže o Odchov a stavbu roku v českých a slovenských zoologických zahradách – Bílý slon 2025 – se uskutečnilo ve středu 13. května 2026 v ostravském klubu Heligonka. Na úvod pozdravil všechny zúčastněné prostřednictvím předtočeného videa Jarek Nohavica a pak už následovalo vyhlašování, a to ve třech kategoriích – SAVCI, PTÁCI a AKVATERA.

Výsledky 32. ročníku Bílého slona

kategorie AKVATERA

1. místo: odchov zmije pavoučí v Zoo Plzeň
2. místo: odchov paještěrky Převalského v Zoo Praha
3. místo: odchov zmije Schweizerovy v Zoo Hluboká

kategorie PTÁCI

1. místo: odchov zoborožce malajského v Zoo Olomouc
2. místo: odchov arassari Humboldtova v Zoo Košice
3. místo: odchov zoborožce přilbového v Zoo Zlín

kategorie SAVCI

1. místo: odchov kočkodana Lowéova V Zoo Jihlava
2. místo: odchov tayry v Zoo Ostrava
3. místo: odchov manula v Zoo Košice

Stavbou roku se stala chovná stanice pro medvědy hnědé v Zoo Bojnice.

Článek obsahuje štítky

TZ , Zoo Ostrava

