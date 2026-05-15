Ústecký kraj: Žáci řešili úlohy z informatiky

V Ústeckém kraji se do soutěže přihlásilo 1 348 žáků z 36 škol. „Těší mě zájem ze strany škol, zapojení pedagogů i nadšení žáků, kteří se podobným aktivitám věnují i nad rámec svých povinností, často ve volném čase. Děkuji všem soutěžícím a finalistům držím pěsti,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková.
Vítězem krajského kola v kategorii Nejaktivnější škola se stala Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla v Lounech.
Mezi jednotlivci v Ústeckém kraji zvítězil Jan Buriánek z Gymnázia Teplice, na druhém místě se umístil Petr Zaoral z téže školy. Třetí příčka pak patřila Lukáši Poddanému ze Střední průmyslové školy Resslova 5 v Ústí nad Labem.
Haxagon Skirmish Czech Republic je celorepubliková soutěž pro střední školy, která propojuje svět IT a moderních technologií. Soutěž je určena jak pro pokročilé studenty, tak pro úplné začátečníky. Soutěžní úlohy pokrývají témata z oblasti informatiky, kyberbezpečnosti, umělé inteligence, blockchainu a dalších oblastí. Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Dva nejúspěšnější žáci z krajských kol postupují do republikového finále, které se uskuteční 14. května v Praze.
