Ústecký kraj: Žáci řešili úlohy z informatiky

17.05.2026 16:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Haxagon Skirmish Czech Republic 2026 v IT a kybernetické bezpečnosti se uskutečnilo na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Diplomy nejlepším žákům a pedagogům předala 1. náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

Foto: Ústecký kraj
Popisek: Ústecký kraj, logo.

V Ústeckém kraji se do soutěže přihlásilo 1 348 žáků z 36 škol. „Těší mě zájem ze strany škol, zapojení pedagogů i nadšení žáků, kteří se podobným aktivitám věnují i nad rámec svých povinností, často ve volném čase. Děkuji všem soutěžícím a finalistům držím pěsti,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková.

Vítězem krajského kola v kategorii Nejaktivnější škola se stala Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla v Lounech.

Mezi jednotlivci v Ústeckém kraji zvítězil Jan Buriánek z Gymnázia Teplice, na druhém místě se umístil Petr Zaoral z téže školy. Třetí příčka pak patřila Lukáši Poddanému ze Střední průmyslové školy Resslova 5 v Ústí nad Labem.

Haxagon Skirmish Czech Republic je celorepubliková soutěž pro střední školy, která propojuje svět IT a moderních technologií. Soutěž je určena jak pro pokročilé studenty, tak pro úplné začátečníky. Soutěžní úlohy pokrývají témata z oblasti informatiky, kyberbezpečnosti, umělé inteligence, blockchainu a dalších oblastí. Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Dva nejúspěšnější žáci z krajských kol postupují do republikového finále, které se uskuteční 14. května v Praze.

Článek obsahuje štítky

kraj Ústecký , TZ

A ví se, jak tedy prezident odpověděl?

Myslím na tu otázku, co zde citujete? https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Hrncir-SPD-Jeden-z-deniku-pise-ze-se-student-zeptal-na-Pavlovo-udajne-clenstvi-v-KSC-790489 Dá se někde najít odpověď? Petra

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

