AOPK ČR: Jaro v národní přírodní památce Lom ČSA

17.05.2026 7:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Posttěžební krajina Mostecké pánve je zcela výjimečným územím. Právě proto tu byla vloni na 12 kilometrech čtverečních vyhlášena národní přírodní památka Lom ČSA. Video ukazuje, jak vypadá v brzkém jaru.

Ve videu účinkují strnad obecný, špaček obecný, konipas bílý, jeřáb popelavý, slavík modráček, strnad luční, bramborníček černohlavý, stehlík obecný, luňák červený, strnad rákosní, skřivan polní, rákosník proužkovaný, čejka chocholatá, vodouš bahenní a husa velká.

Národní přírodní památka Lom ČSA chrání ojedinělou a velmi pestrou krajinu vzniklou těžební činností povrchového lomu, která prochází ekologickou obnovou.  Chrání přírodní procesy, pestrou mozaiku otevřených stanovišť i samovolně se vyvíjející lesy při hraně Krušných hor.  Díky tomu zde v členitém prostředí plném stepních, ruderálních, ale také mokřadních ploch přežívají druhy bezlesých stanovišť, které jsou dnes  ve volné krajině ohrožené.

Plánuje se i postupné zpřistupnění veřejnosti. 

