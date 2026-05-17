Poslankyně pronesla zmínku o drogách u pirátských poslanců. Přišla odpověď

V obecné rovině poznamenala, že zákaz pití alkoholu ve Sněmovně by se jen těžko vymáhal.
V jednu chvíli obrátila svou pozornost k Pirátům.
„Nemám nic proti tomu zakázat konzumaci alkoholu i psychotropních látek, se kterými, myslím si, mají někteří členové Poslanecké sněmovny docela dost velký problém. Vymahatelnost mi ale přijde vtipná a směšná,“ řekla Murová v Partii. „Je to o tom, jak k tomu každý jednotlivec přistupuje. Ze svého místa ve Sněmovně mám výhled na klub Pirátů a někdy je to velmi zajímavá podívaná,“ rozváděla dál svou myšlenku.
„Paní Murová, uvědomujete si, že jste právě obvinila Piráty z používání omamných látek na plénu? Máme rodiny, spousta žen malé děti, kde berete tu drzost šířit tyhle lži v prime timu? Politická kultura level dno. Styďte se! Jako žena, jako matka, jako politička a jako člověk!“ rozčílila se pirátská politička.
Ke své kolegyni se přidala i pirátská politička z Telče Hana Hajnová. Přišla s jedním připomenutím.
„Btw. v kauze ‚kokain na sněmovních záchodech‘ byl pirátský klub jediný, který šel na testy a veřejně transparentně doložil, že omamné látky nikdo z nich neužíval... takže omluva je určitě na místě a inventura ve vlastních řadách silně doporučena,“ konstatovala.
— Hana Hajnová (@PiratkaHanka) May 17, 2026
Činčila před televizními kamerami upozorňoval, že k alkoholickým excesům dochází i v jiných profesích, ale politici pracují jako kdokoli jiný a pokud se kdokoli ve Sněmovně opije, „tak v prvé řadě dělá ostudu sám sobě“.
