Poslankyně pronesla zmínku o drogách u pirátských poslanců. Přišla odpověď

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

17.05.2026 21:03 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se setkali Jana Murová (ANO), Libor Vondráček (Svobodní), Jan Skopeček (ODS) a Benjamin Činčila (KDU-ČSL).Debatovali spolu mimo jiné i o pití alkoholu ve Sněmovně. Murová v jednu chvíli naznačila, že Piráti ve Sněmovně užívají drogy. A toto prohlášení nezůstalo bez odezvy.

Poslankyně pronesla zmínku o drogách u pirátských poslanců. Přišla odpověď
Foto: screen CNN Prima Newsd
Popisek: v nedělní Partii se sešli poslanci Murová, Libor Vondráček, Skopeček, Činčila

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 21227 lidí
V závěru debaty v nedělní Partii na CNN Prima News došlo i na pití alkoholu ve Sněmovně. Murová upozorňovala, že poslanci jsou dospělí a nesou za své chování odpovědnost před svými voliči. „Nebo vy jako předsedající budete dávat někomu dýchnout?“ ptala se Murová Skopečka, jenž zastává i roli místopředsedy Sněmovny.

V obecné rovině poznamenala, že zákaz pití alkoholu ve Sněmovně by se jen těžko vymáhal.

V jednu chvíli obrátila svou pozornost k Pirátům.

„Nemám nic proti tomu zakázat konzumaci alkoholu i psychotropních látek, se kterými, myslím si, mají někteří členové Poslanecké sněmovny docela dost velký problém. Vymahatelnost mi ale přijde vtipná a směšná,“ řekla Murová v Partii. „Je to o tom, jak k tomu každý jednotlivec přistupuje. Ze svého místa ve Sněmovně mám výhled na klub Pirátů a někdy je to velmi zajímavá podívaná,“ rozváděla dál svou myšlenku.

Ing. Jana Murová

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 13826 lidí
A tady se na sociálních sítích ohradila poslankyně Pirátů Andrea Hoffmanová

„Paní Murová, uvědomujete si, že jste právě obvinila Piráty z používání omamných látek na plénu? Máme rodiny, spousta žen malé děti, kde berete tu drzost šířit tyhle lži v prime timu? Politická kultura level dno. Styďte se! Jako žena, jako matka, jako politička a jako člověk!“ rozčílila se pirátská politička.

Ke své kolegyni se přidala i pirátská politička z Telče Hana Hajnová. Přišla s jedním připomenutím.

„Btw. v kauze ‚kokain na sněmovních záchodech‘ byl pirátský klub jediný, který šel na testy a veřejně transparentně doložil, že omamné látky nikdo z nich neužíval... takže omluva je určitě na místě a inventura ve vlastních řadách silně doporučena,“ konstatovala.

 

 

Činčila před televizními kamerami upozorňoval, že k alkoholickým excesům dochází i v jiných profesích, ale politici pracují jako kdokoli jiný a pokud se kdokoli ve Sněmovně opije, „tak v prvé řadě dělá ostudu sám sobě“.

Bc. Benjamin Činčila

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Poučíme se, odpustíme si. Lidovecký recept na landsmanšaft
Petr Žantovský: Generační román Marka Přibila
Výborný (KDU-ČSL): Umíme dávat prostor novým osobnostem
Ševčík (SPD): Pane Činčilo, zvedli jste dluh o bilion a 200 miliard. Nastudovat!

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

https://twitter.com/PiratkaHanka/status/2055990279774040458?ref_src=twsrc%5Etfw

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , ODS , piráti , Hoffmanová , ANO , Skopeček , CNN Prima News , Hajnová , Činčila , Murová , alkohol drogy

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Měla by se podle vašeho názoru poslankyně Murová omluvit Pirátům za svá slova o užívání drog ve Sněmovně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

A ví se, jak tedy prezident odpověděl?

Myslím na tu otázku, co zde citujete? https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Hrncir-SPD-Jeden-z-deniku-pise-ze-se-student-zeptal-na-Pavlovo-udajne-clenstvi-v-KSC-790489 Dá se někde najít odpověď? Petra

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Prase s Rakušanem v břiše,“ počastovala provokatéra. V Plzni proti Sudeťákům

15:46 „Prase s Rakušanem v břiše,“ počastovala provokatéra. V Plzni proti Sudeťákům

„Muniční iniciativa pro Ukrajinu pokračuje, nákup stíhaček F-35 také a má proběhnout sjezd landsmanš…