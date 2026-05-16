Klempíř (Motoristé): Medaile ministra kultury Darii Klimentové

18.05.2026 6:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ocenění Darii Klimentovou.

Klempíř (Motoristé): Medaile ministra kultury Darii Klimentové
Foto: reprofoto: video
Popisek: Oto Klempíř

Pro mimořádnou umělkyni jsme na Ministerstvu kultury připravili také mimořádné přivítání. Daria Klimentová si ho bezesporu zaslouží.

Primabalerína Daria Klimentová patří k nejvýraznějším osobnostem českého baletu. Během své kariéry reprezentovala českou kulturu na těch nejprestižnějších světových scénách, od Národního divadla v Praze přes Scottish National Ballet až po English National Ballet v Londýně, kde byla dlouhá léta první sólistkou. Ztvárnila desítky ikonických rolí klasického repertoáru a spolupracovala s nejvýznamnějšími světovými choreografy.

Stejně významná je i její pedagogická a vzdělávací činnost. Založila Mezinárodní baletní mistrovské kurzy v Praze, působila na Royal Ballet School v Londýně a pomohla vychovat novou generaci tanečníků.

Bylo mi ctí předat paní Darie Klimentové Medaili ministra kultury Artis Bohemiae Amicis. 

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Z uzavřených dolů rezervace a z orné půdy průmyslové zóny. Hynek Beran líčí jednání u Mrázové
Okamura šel k památníku s mikrofonem u úst. „Ti dva redaktoři nemají žádnou pietu“
Hanebné, odsoudil senátní výbor stanovisko k landsmanšaftu. Vystrčil pojede do Brna
Zeman, Bohdalová, Slováček. Hvězdná autogramiáda dnes v Praze

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

motoristé , Klempíř

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Pomoc

Mě se líbí, jaká všechna opatření navrhujete na pomoc lidem kvůli zdražování. Bylo by fajn, kdyby jste je prosadili, ale to je i můj dotaz, proč jste nic z toho, co teď navrhujete neprosadili už v minulé vládě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Hřebíček mocně podporuje růst vlasůHřebíček mocně podporuje růst vlasů Postelové mýty kazí radost z milováníPostelové mýty kazí radost z milování

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Komínek (KSČM): Tohle člověku oči a uši nevěří

7:04 Komínek (KSČM): Tohle člověku oči a uši nevěří

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Víta Rakušana (STAN) o tom, že místo odpově…