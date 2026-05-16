Klempíř (Motoristé): Medaile ministra kultury Darii Klimentové

Pro mimořádnou umělkyni jsme na Ministerstvu kultury připravili také mimořádné přivítání. Daria Klimentová si ho bezesporu zaslouží.
Primabalerína Daria Klimentová patří k nejvýraznějším osobnostem českého baletu. Během své kariéry reprezentovala českou kulturu na těch nejprestižnějších světových scénách, od Národního divadla v Praze přes Scottish National Ballet až po English National Ballet v Londýně, kde byla dlouhá léta první sólistkou. Ztvárnila desítky ikonických rolí klasického repertoáru a spolupracovala s nejvýznamnějšími světovými choreografy.
Stejně významná je i její pedagogická a vzdělávací činnost. Založila Mezinárodní baletní mistrovské kurzy v Praze, působila na Royal Ballet School v Londýně a pomohla vychovat novou generaci tanečníků.
Bylo mi ctí předat paní Darie Klimentové Medaili ministra kultury Artis Bohemiae Amicis.
