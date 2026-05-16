Okamura (SPD): Evropská unie připravuje další pitomost

18.05.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sjednocování stupňovitosti piva v EU.

Popisek: Tomio Okamura na CNN Prima News

Evropská unie připravuje další pitomost, která nás poškodí. Kvůli tlaku na sjednocení evropských pravidel hrozí, že z píp zmizí tradiční označení piva podle stupňů, na které jsme byli zvyklí od dob “starého Rakouska“. Evropská unie totiž zvažuje, že od roku 2031 zcela nahradí historicky zavedený systém stupňovitosti piva (°Plato) značením založeným výhradně na obsahu alkoholu, což by zásadně změnilo způsob, jakým pivo vnímáme, vybíráme i zdaňujeme, informoval Deník. S tím naprosto nesouhlasíme. Odmítáme, aby se Evropská unie pletla do takových věcí a odmítáme diktát Bruselu!

Stupňovitost představuje veškeré cukry a látky uvařené na varně ještě před kvašením. Podle ekonoma Tomáše Maiera z České zemědělské univerzity v Praze sahá tato tradice až do poloviny 19. století ke Karlu Napoleonu Ballingovi. Ten byl profesorem chemie, rektorem Pražské polytechniky a autorem takzvané Ballingovy stupnice, která měří hustotu extraktu původní mladiny a díky tomu se následně začala rozlišovat stupňovitost piva. Toto rozlišení funguje dodnes a mimo jiné je důležité pro systém spotřební daně. Ta se odvíjí od množství (hektolitrů), stupňovitosti a samotné sazby daně.

Prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich pro CNN Prima NEWS řekl, že by případná úprava vedla k dezorientaci spotřebitelů a měla negativní dopad na celosvětově uznávaný český ležák. Český svaz pivovarů a sladoven varuje, že při přijetí směrnice by byly zapotřebí investice do technologií, a také úpravy receptur a výrobních procesů.

Doposud používány systém stupňovitosti piva je finanční, organizační i administrativní výhodou zejména pro malé pivovary, protože jim poskytuje flexibilitu a prostor pro inovace. „Používají ho všechny evropské země s významnou pivní produkcí. Případná změna systému by vyžadovala investice do technologií měření i administrativy spojené s produkcí piva a mohla by vést k úpravám receptur či výrobních procesů,“ uvedl Výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.

Úprava se nelíbí ani Českomoravskému svazu minipivovarů. „Dosavadní historicky zavedený, přesný a přehledný systém založený na stupňovitosti (°Plato) je pro české spotřebitele srozumitelný a úzce souvisí s českou pivní kulturou i tradicí českého ležáku. Jeho případné nahrazení systémem založeným pouze na obsahu alkoholu (% ABV) by mohlo vést k dezorientaci spotřebitelů a mělo by významný dopad právě na český ležák,“ řekl pro CNN Prima NEWS prezident svazu Michal Voldřich.

