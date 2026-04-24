ČSÚ: Studentů vysokých škol přibývá, jejich průměrný věk se snižuje

Mezi vysokoškoláky zároveň roste podíl nových studentů, kteří se na vysokou školu v Česku zapsali poprvé, rovněž osob mladších 25 let a studujících v prezenčním studiu. V posledních letech počet studentů na vysokých školách v Česku stoupá, konkrétně mezi roky 2019 a 2025 se zvýšil o 42 tisíc osob (+15 %).
„Důvodem je především rostoucí počet studentů poprvé zapsaných do studia na vysoké škole, který se mezi lety 2016 a 2025 zvýšil o 33 % na 74 tisíc osob. Důsledkem bylo ve stejném období i zvýšení podílu studentů mladších 25 let ze 66 % na 74 %, jakož i nárůst podílu studentů v bakalářských studijních programech z 58 % na 62 %. Podíl studentů v prezenční formě vzdělávání pak stoupl ze 76 % na 83 %. Všechny tyto ukazatele přitom odrážejí aktuální demografický vývoj české populace,“ uvedla Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
Nejvýrazněji, o 5 %, narostl počet studentů mezi posledními dvěma roky, tj. 2024 a 2025. Poprvé zapsaných studentů na vysokou školu meziročně přibylo o 9 %, přičemž se jejich počet zvýšil ve všech skupinách oborů, nadprůměrně pak ve skupinách oborů Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy (+20 %), Obchod, administrativa a právo (+14 %) a Přírodní vědy, matematika a statistika (+10 %). Nejmenší nárůst poprvé zapsaných studentů byl v oborech ze skupiny Umění a humanitní vědy (+2 %) a Informační a komunikační technologie (+3 %).
Na konci roku 2025 byl nejvyšší počet studentů zapsaný do skupiny oborů Obchod, administrativa a právo (66 817), následovaly skupiny oborů Zdravotní a sociální služby (45 073), Technika, výroba a stavebnictví (39 833) a Vzdělávání a výchova (39 533). Stejné čtyři skupiny oborů stály v popředí i co do počtu poprvé zapsaných studentů a také absolventů.
Od roku 2001 až do roku 2022 mezi studenty soustavně narůstal podíl cizinců, od té doby se udržuje na úrovni 18 %. Na konci roku 2025 u nás studovalo 59 tisíc cizinců. Nejvyšší podíl mezi nimi tvořili Slováci (41 %), s odstupem následovali Ukrajinci (14 %). Studenti cizí státní příslušnosti byli častěji než Češi zapsaní zejména v oborech z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Mezi cizinci se jedná o třetí nejčastěji studovanou skupinu oborů z deseti, mezi Čechy naopak o třetí nejméně často studovanou. Nejmenší zájem měli cizinci o obory z oblasti Vzdělávání a výchovy, u Čechů druhé nejčastěji studované.
Počet absolventů od roku 2012 až do roku 2022 klesal, a sice z 94 tisíc na 59 tisíc. V posledních třech letech však zaznamenal růst a v roce 2025 absolvovalo na veřejných a soukromých vysokých školách 69 tisíc studentů.
Podrobné informace přináší nová publikace Studenti a absolventi vysokých škol v Česku 2001–2025, dostupná na webu ČSÚ ZDE.
