Vyškov: Slavnosti jídla potěší nejen chuťové pohárky

08.06.2026 22:41 | Tisková zpráva
autor: PV

Grilované dobroty, burgery, tortilly, hot dogy, čerstvé langoše, šťavnatý šašlik, chilli produkty, domácí dezerty, sýry nebo vegetariánské a veganské pokrmy. A také domácí limonády, řemeslná piva a vína z jižní Moravy. Se svou nabídkou gastronomických specialit se na Masarykovo náměstí po roce opět vrací Vyškovské slavnosti jídla. Centrum města ožije v pátek 12. a v sobotu 13. června.

Vyškov: Slavnosti jídla potěší nejen chuťové pohárky
Foto: Vyškov
Popisek: Vyškov

Kromě pestré palety chutí české i zahraniční kuchyně bude součástí festivalu také kuchařská show pod taktovkou Lukáše Neckáře. Ten návštěvníkům v pátek odpoledne představí celý proces přípravy sushi, vysvětlí základní druhy, přiblíží jeho historii a zajímavosti a samozřejmě proběhne i praktická ukázka.

V rámci kulinářské akce nebude chybět ani tradiční zázemí a nabídka pro rodiny s dětmi. Připravená pro ně bude dětská zóna se skákacím hradem, kolotočem pro nejmenší nebo cukrovou vatou. A na co se návštěvníci mohou kromě dobrého jídla, pití a aktivit pro děti dále těšit? Třeba na letošní nabitý hudební program, který jim nabídne vystoupení kapel a interpretů, jako je vyškovská bigbítová kapela Figaro, mladý český poprockový zpěvák Martin Štěpánek, domácí bluesrockoví Fernet Blues, kapela Damar se svými balkánskými rytmy i oblíbená skupina Jarda BAND. 

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kraj Jihomoravský , Vyškov

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Ukrajina v NATO

Kromě toho, že by Ukrajina nesměla být ve válce, co dalšího by podle vás musela splnit, aby byla členem NATO, což prosazujete? A musí s tím souhlasit všechny členské státy? Myslíte, že je reálné, že budou? Neslibuje se Ukrajině něco, co je vlastně téměř vyloučeno?

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