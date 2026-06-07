Vyškov: Slavnosti jídla potěší nejen chuťové pohárky

Kromě pestré palety chutí české i zahraniční kuchyně bude součástí festivalu také kuchařská show pod taktovkou Lukáše Neckáře. Ten návštěvníkům v pátek odpoledne představí celý proces přípravy sushi, vysvětlí základní druhy, přiblíží jeho historii a zajímavosti a samozřejmě proběhne i praktická ukázka.
V rámci kulinářské akce nebude chybět ani tradiční zázemí a nabídka pro rodiny s dětmi. Připravená pro ně bude dětská zóna se skákacím hradem, kolotočem pro nejmenší nebo cukrovou vatou. A na co se návštěvníci mohou kromě dobrého jídla, pití a aktivit pro děti dále těšit? Třeba na letošní nabitý hudební program, který jim nabídne vystoupení kapel a interpretů, jako je vyškovská bigbítová kapela Figaro, mladý český poprockový zpěvák Martin Štěpánek, domácí bluesrockoví Fernet Blues, kapela Damar se svými balkánskými rytmy i oblíbená skupina Jarda BAND.
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