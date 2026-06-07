Lesy ČR: Lesníci zastavili v okolí hnízda sokolů ve Chřibech veškeré práce

„Abychom je nerušili, tři sta metrů od skály neprovádíme do konce června žádné lesnické práce. Pak už sama hnízdo opustí,“ uvedl revírník Petr Kosíř z Lesní správy Buchlovice. Kolem skalního útvaru jsou natažené zákazové výstražné pásky, důvod opatření vysvětluje info tabule. „Místo taky monitorujeme fotopastmi, v týdnu ho namátkově kontrolujeme a o víkendech tam mají služby ornitologové. Žádáme návštěvníky, aby respektovali pokyny a nechali sokoly v klidu,“ vyzval veřejnost lesní správce Ladislav Karásek.
Ve Zlínském kraji jde o mimořádně významnou lokalitu. Hnízdí zde pouze tři páry tohoto kriticky ohroženého druhu ze 135 evidovaných v České republice. Podle ornitologů jejich celostátní populace pomalu roste, přičemž ochrana každého hnízda je zásadní. Kromě Lesů České republiky se na ní podílí Zlínský kraj, Český horolezecký svaz, Český svaz ochránců přírody Kyjov a Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické. Její jednatel Gašpar Čamlík uvedl: „Ukazuje se, že ochrana biodiverzity se nejlépe daří, když táhnou všichni za jeden provaz. Děkujeme za koordinovaný přístup a respektování ochranných zón“.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku