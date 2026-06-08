Nerudová: Macinka tahá kačera na špagátu. Přišla odpověď

08.06.2026 22:10 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se v rozhovoru pro TN Live ostře pustila do Motoristů i vlády Andreje Babiše. Zpochybnila jejich předvolební sliby, kritizovala Petra Macinku za výroky, které podle ní poškozují pověst Česka v zahraničí, a kabinet označila za vládu chaosu a nekompetence.

Nerudová: Macinka tahá kačera na špagátu. Přišla odpověď
Foto: Nova
Popisek: Danuše Nerudová

Europoslankyně Danuše Nerudová v rozhovoru pro TN Live zpochybnila, zda Motoristé dokážou ve vládě naplnit sliby, se kterými šli do voleb. Připomněla, že před volbami mluvili o tlaku na nižší rozpočtové výdaje i o vyrovnaném rozpočtu do čtyř let.

Nerudová uvedla, že podobné sliby podle ní nebyly realistické.

„Já nevím, jaké mají vztahy v koalici, ale ukazuje se, že toto je z říše snů, že to bylo prostě lhaní voličům,“ řekla v pořadu Napřímo na TN Live.

Podle ní bylo už předem jasné, že takový plán není možné v jednom volebním období splnit.

„Nám ekonomům bylo jasné, že toto za čtyři roky není možné zrealizovat. Možná za situace, kdybychom přestali vyplácet důchody a sociální dávky,“ dodala Nerudová.

Macinka podle Nerudové poškozuje pověst Česka

Následně se europoslankyně zaměřila přímo na působení Motoristů ve vládě a zmínila i ministra zahraničních věcí Petra Macinku, předsedu AUTO. Podle Nerudové právě za Motoristy ve vládě sedí nejslabší členové kabinetu.

„Je naprosto jasné a patrné, že za Motoristy sedí ve vládě úplně ty nejslabší články,“ prohlásila Nerudová.

Poté přešla ke kritice samotného šéfa AUTO a jeho působení v čele diplomacie.

„Protože když se podíváme na ministerstvo zahraničních věcí, tak já mám občas pocit, že ministr Petr Macinka za sebou ještě pořád tahá kačera na špagátu,“ prohlásila Nerudová.

Podle europoslankyně mají Macinkova veřejná vystoupení negativní dopad na obraz České republiky v zahraničí.

„Ta jeho vyjadřování sráží naši dlouhodobě budovanou pověst v zahraničí někam do sklepa,“ dodala.

Opřela se také do celkového fungování vlády Andreje Babiše. Podle ní kabinet nepřichází s řešeními důležitých problémů a místo toho vytváří zástupná témata.

„Já jsem doposud neviděla žádnou konstruktivní agendu, kterou by tato vláda předložila,“ uvedla europoslankyně.

Podle Nerudové je hlavním problémem především způsob, jakým vláda komunikuje a řeší aktuální témata. „Všechno je to jenom chaos, nekompetence a v podstatě vrtěti psem,“ prohlásila.

Následně pak nabídla vlastní vysvětlení, proč podle ní vláda podobným způsobem postupuje. „Zakrývá se slabost toho, že Andrej Babiš skutečně není schopen čelit jak SPD, tak Motoristům,“ uvedla.

„Očekávala bych, že vláda bude dělat zásadní reformy. V tuto chvíli nic takového nevidíme,“ uvedla s tím, že místo reforem volí konfliktní témata. „Vidíme jen kulturní války, které vede tato vláda a útočí na základní pilíře demokracie, jako jsou lidská práva nebo veřejnoprávní média. Neviděla jsem žádný náznak reformy,“ dodala.

A sdílela obavy, že se tento stav může promítnout přímo do života lidí. „Je to totální rozklad odbornosti a kompetentnosti státu v přímém přenosu, který prostě bude mít citelný a významný dopad na voliče, na občany této země,“ dodala Nerudová.

Macinka její vyjádření komentoval na sociální síti stručně. Vyzval lidi, ať si představí, že by prezidentské volby vyhrála a na summit do Ankary se nyní drala paní Nerudová. 

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Nova , motoristé , Macinka , Nerudová

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