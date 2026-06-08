„Přišel, odešel, nikdo se kvůli tomu nevěšel.“ I VIDEO kvůli Pavlově návštěvě vzniklo

Prezident Petr Pavel se zúčastnil dnešního jednání vlády. Jak neopomenula připomenout novinářka na volné noze Nora Fridrichová, přišel pěšky. Jeho přítomnost na jednání vlády ale neměla dlouhého trvání. Prezident dle svých slov chtěl vyjasnit situaci ohledně reprezentace republiky na jednání mezinárodních organizací. Ta ale stále zůstává nejasná. Kabinet odhlasoval, že Pavel bude šéfem české delegace na zářijovém jednání Valného shromáždění OSN v New Yorku, nicméně situace s blížícím se summitem NATO v Ankaře je stále nejasná.
Pozornost však vzbudilo zejména to, že se prezident na Úřadu vlády ani neohřál. „Konečně to pochopil. Že se nemá cpát tam, kde ho nikdo nechce,“ vyjádřil se poslanec SPD Josef Nerušil. „Přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel,“ poznamenal komunista Jan Klán.
Konečně to pochopil. Že se nemá cpát tam, kde ho nikdo nechce. pic.twitter.com/1uFQZU8Ohi— Josef Nerušil (@Prazsky_Espedak) June 8, 2026
Přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel ?? Více zde ?? https://t.co/SKuS0JeMAw pic.twitter.com/FWtmRDYTMu— Klan Jan (@KlanJan82) June 8, 2026
„Petr Pavel na jednání vlády, jak se dalo čekat, utřel nos. Jako pofoukání bolístky může letět na jednání OSN. Ta už ztratila svůj svůj význam a vážnost. Tam se může procházet v parádní uniformě a vykládat co chce,“ přidal se s komentářem Jiří Svoboda.
Prezident Pavel pojede na Valné shromáždění OSN, o summitu NATO se nerozhodlo https://t.co/9DnlI1zYqo https://t.co/9DnlI1zYqo— Jiří Svoboda (@svojiris) June 8, 2026
PP na jednání vlády, jak se dalo čekat utřel nos. - Jako pofoukání bolístky může letět na jednání OSN. Ta už ztratila svůj svůj význam a vážnost. Tam se…
I Jakub Železný z ČT se k tématu vyjádřil. „Tak prezident Pavel chce jet na summit NATO a vláda ho posílá na summit OSN. Nu, snad to nezmotali, jako když na Hradě za M. Zemana vítali generálního tajemníka NATO vlajkou OSN. Je fakt, že obě jsou modré (byť OSN je světlejší než NATO), na obou ‚něco je‘, to se splete hned.“
Tak @prezidentpavel chce jet na summit NATO a vláda ho posílá na summit OSN. Nu, snad to nezmotali, jako když na Hradě za M. Zemana vítali generálního tajemníka NATO vlajkou OSN. Je fakt, že obě jsou modré (byť @UN je světlejší než @NATO), na obou “něco je”, to se splete hned. J. pic.twitter.com/XoBZr8wQBu— Jakub Železný???? (@JakubZelezny) June 8, 2026
A objevilo se i video ze seriálu Simpsonovi, které popisuje, jak Petr Pavel přišel a vzápětí opět odešel.
June 8, 2026
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku