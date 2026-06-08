„Přišel, odešel, nikdo se kvůli tomu nevěšel.“ I VIDEO kvůli Pavlově návštěvě vzniklo

08.06.2026 15:38 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Prezident Petr Pavel přišel na jednání vlády na Úřadu vlády. Ale dlouho se nezdržel a odpověď na to, zda pojede na na summit NATO, neobdržel. Jeho krátký pobyt se pak stal cílem vtipů a průpovídek.

„Přišel, odešel, nikdo se kvůli tomu nevěšel.“ I VIDEO kvůli Pavlově návštěvě vzniklo
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident Petr Pavel zavítal na jednání vlády. Zdržel se necelou půlhodinu

Prezident Petr Pavel se zúčastnil dnešního jednání vlády. Jak neopomenula připomenout novinářka na volné noze Nora Fridrichová, přišel pěšky. Jeho přítomnost na jednání vlády ale neměla dlouhého trvání. Prezident dle svých slov chtěl vyjasnit situaci ohledně reprezentace republiky na jednání mezinárodních organizací. Ta ale stále zůstává nejasná. Kabinet odhlasoval, že Pavel bude šéfem české delegace na zářijovém jednání Valného shromáždění OSN v New Yorku, nicméně situace s blížícím se summitem NATO v Ankaře je stále nejasná.

Pozornost však vzbudilo zejména to, že se prezident na Úřadu vlády ani neohřál. „Konečně to pochopil. Že se nemá cpát tam, kde ho nikdo nechce,“ vyjádřil se poslanec SPD Josef Nerušil. „Přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel,“ poznamenal komunista Jan Klán.

„Petr Pavel na jednání vlády, jak se dalo čekat, utřel nos. Jako pofoukání bolístky může letět na jednání OSN. Ta už ztratila svůj svůj význam a vážnost. Tam se může procházet v parádní uniformě a vykládat co chce,“ přidal se s komentářem Jiří Svoboda.

I Jakub Železný z ČT se k tématu vyjádřil. „Tak prezident Pavel chce jet na summit NATO a vláda ho posílá na summit OSN. Nu, snad to nezmotali, jako když na Hradě za M. Zemana vítali generálního tajemníka NATO vlajkou OSN. Je fakt, že obě jsou modré (byť OSN je světlejší než NATO), na obou ‚něco je‘, to se splete hned.“

A objevilo se i video ze seriálu Simpsonovi, které popisuje, jak Petr Pavel přišel a vzápětí opět odešel.

 

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Klán , NATO , OSN , Pavel , Železný , Nerušil

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nejhorší je, že si nikdy nepřipustí, že kromě jiného, je i trapný, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusenickduben , 08.06.2026 15:43:58

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