Pavel proti koruně. „Proč chce být prezidentem Česka?“

Petr Pavel dlouhodobě vyzývá k opuštění české koruny a přijetí eura. Po čase o tom tématu hovořil na ekonomické konferenci reVize Česka 2026.
„Samotný fakt, že naše ekonomika je výrazně provázána s eurozónou, by nás měla vést k tomu, abychom si řekli, že je jednoznačně lepší být v takovém případě u stolu, kde se přijímají rozhodnutí, než sedět za dveřmi a potom se s těmito rozhodnutími vyrovnat,“ řekl v projevu Pavel a dodal, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit.
ParlamentníListy.cz se politiků napříč stranami zeptaly, proč podle nich téma přijetí eura prezident stále vrací do veřejného prostoru, když občané jsou většinově proti.
“Protože jde o součást politického boje o prohloubení integrace a federalizace Evropské unie, kde členské státy přijdou o zbytky svých kompetencí a suverenity. Patří sem hlavně právo veta a zachování vlastní národní měny. Prezident Pavel již delší dobu lobbuje za federativní Spojené státy evropské bez práva veta národních států a za jednotnou evropskou měnu, jejíž přijetí je pro nás ekonomicky velmi nevýhodné a hlavně znamená konec možnosti České republiky ovlivňovat vlastní měnovou politiku - a tím de facto i vlastní fiskální, rozpočtovou a hospodářskou politiku. To je v rozporu s našimi základními národními zájmy,” konstatoval poslanec SPD Tomáš Doležal.
Přijetí eura je podle europoslance hnutí ANO Tomáše Kubína proti zájmům naší země. “Ten člověk při svých veřejných vystoupeních vždy prokázal, že ekonomice vůbec nerozumí, takže mne jeho výroky vůbec nepřekvapují. Spíš je otázkou, proč do něj právě teď znovu někdo nahrál téma “skvělé EURO”. Staré a stále platné cui bono (komu ku prospěchu) dává určitou nápovědu - někdo, kdo má v ruce drátky ovládající politiky z TOP02 nebo Petra Pavla, má na zavedení eura ekonomický zájem. Že tento zájem jde proti zájmu České republiky, je zjevné a potvrzené,” uvedl Kubín.
“Nevím, proč to dělá, neradí se se mnou. Ale tuším, že chce to veřejné mínění svými výroky měnit. Problém ovšem je, že k otázce eura přistupuje geopoliticky, nikoli ekonomicky. Prostě prezident je původem generál, nikoli ekonom. A tvrzení, že vztah české společnosti ke koruně je sentimentální, považuji za hloupost. Nejde o sentiment, ale o hlubokou a tradiční důvěru společnosti ke koruně jako stabilní a spolehlivé měně. Stejný vztah mají ke své koruně třeba Švédové nebo Dánové,” řekl serveru ParlamentníListy.cz europoslanec za ODS Alexandr Vondra.
Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová konstatuje, že Petr Pavel je voják z povolání a ekonomice nerozumí. “Jeho výrok je tedy především hloupý ekonomicky. Vzdát se koruny je vzdát se ekonomické suverenity. Stačí si poslechnout zkušené ekonomy. A slovo sentiment? To by mohl rovnou prohlásit, že jsme sentimentální k českému jazyku, a zavést všude angličtinu. To, že stojí názorově proti svým občanům, je už bohužel standard. Pokud má z Bruselu za úkol rozkládat svůj národ, dělá to dobře. Je jen smutné, jaké kolem toho předvádí na těch náměstích divadlo milujícího prezidenta. A zatím jim chce vzít to nejcennější - jejich zemi,” řekla.
“Prezident Pavel se k tématu eura vrací především proto, že ho vnímá jako strategickou otázku budoucího směřování České republiky v Evropské unii. Já si ale myslím, že v tak zásadní věci nelze přehlížet názor většiny občanů. Pokud dlouhodobě většina Čechů přijetí eura nepodporuje, je potřeba vést otevřenou a poctivou debatu, nikoli vytvářet dojem, že jde o předem rozhodnutou záležitost. Argument, že budeme „u stolu, kde se rozhoduje“, zní dobře, ale realita je složitější. Česká republika má už dnes možnost ovlivňovat evropskou debatu prostřednictvím svých zástupců v Radě EU, Evropském parlamentu i dalších institucích. Samotné přijetí eura automaticky nezaručuje větší prosperitu ani silnější hlas. Domnívám se, že před diskusí o euru bychom měli řešit jiné priority – konkurenceschopnost ekonomiky, dostupné bydlení, ceny energií nebo stav veřejných financí. Euro není všelék na ekonomické problémy. Pokud někdy dojde na rozhodování o přijetí eura, mělo by být výsledkem široké společenské shody a ideálně potvrzeno občany v referendu. Tak významný krok nelze dělat proti názoru veřejnosti,” zní reakce lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského.
Pavlova slova o rozhodování za stolem a sezení za dveřmi si vzala na paškál europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. “To je zase příměr hodný Petra Pavla. Ve skutečnosti je to spíše tak, že možná bychom u stolu seděli, ale pak bychom za ostatní platili útratu bez toho, aniž bychom mohli ovlivnit, co si objednají. Já pořád nerozumím tomu, proč chce být Petr Pavel prezidentem České republiky, když soustavně pracuje na tom, aby podrýval její suverenitu a bral jí poslední nástroje, které má, aby nesplynula v područí velkých států EU,” uvedla Konečná.
“Prezident pravděpodobně nikdy neslyšel, jak fungují optimální měnové zóny, a k čemu slouží samostatná měnová politika. Asi nezaznamenal, že země, které nevhodně přijaly euro, prochází procesem divergence místo procesem konvergence. A týká se to třeba i Francie, Španělska, Itálie, Portugalska atd. Neví, že celý proces zavedení společné měny je hodnocen jako velmi neúspěšný ekonomický a politický projekt. Prezidentčík se zase ukázal jako poskok a vykonavatel pokynů zájmových skupin, což si myslí čím dál více občanů, kteří si uvědomují, že hájí zájmy cizáků a ne zájmy českých občanů,” reagoval poslanec za SPD Miroslav Ševčík.
