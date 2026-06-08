23. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

08.06.2026 11:11 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 23. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 21,15 CZK/litr.

23. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Celkem bylo zobchodováno 134 tisíc litrů nafty v hodnotě 2,8 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno poklesla oproti hodnotě z minulého týdne o 9,3 procenta.

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Článek obsahuje štítky

TZ , Českomoravská komoditní burza Kladno , ČMKB

JUDr. Jeroným Tejc byl položen dotaz

Ochrana dětí

K něčemu novela, která vlastně neřeší ten největší problém, a to, aby děti nemohli být svěřeny do péči rodičům, kteří jsou nebezpeční, což stálo život třeba právě Viktorku? Nebo pokud to řeší a já se mýlím, tak můžete mi říci jak?

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