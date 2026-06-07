CzechTourism: Česká kuchyně dobývá Evropu

Ikonický podnik v srdci Prátru se stal první restaurací v Evropě, která se může touto značkou mimo území Česka pyšnit. Potvrzuje tak, že česká kuchyně, české pivo i atmosféra tradičních hospod oslovují hosty také za hranicemi Česka. Schweizerhaus se zároveň zařadil mezi podniky, které v zahraničí reprezentují to nejlepší z české gastronomie.
Z Asie do Evropy
Po udělení historicky první certifikace v Japonsku získal ocenění Czech Specials také vídeňský Schweizerhaus. Slavnostní předání proběhlo v Prátru během oslav 100. výročí spolupráce restaurace s pivovarem Budějovický Budvar. Certifikaci tak symbolicky převzal jeden z nejznámějších gastronomických podniků rakouské metropole, který dlouhodobě propojuje českou pivní tradici s vídeňskou gastronomickou scénou. Na akci dorazil starosta Vídně Michael Ludwig, český velvyslanec ve Vídni Jiří Šitler, zástupci Budějovického Budvaru, obchodních komor obou zemí i hosté z oblasti gastronomie, médií a cestovního ruchu.
„Schweizerhaus je místem, kde se potkává vynikající středoevropská gastronomie, důraz na kvalitní suroviny a přátelská obsluha – tedy hodnoty, na kterých projekt Czech Specials stojí. Tato nezaměnitelná atmosféra propojuje českou a rakouskou kulturu prostřednictvím gastronomie, pohostinnosti a společných zážitků,“ říká ředitelka Zahraničního zastoupení CzechTourism pro Rakousko a Švýcarsko Markéta Valenta.
Místo, kde české pivo zdomácnělo
Schweizerhaus patří mezi gastronomické symboly Vídně. Proslavila ho rozlehlá zahrada pod kaštany, živá atmosféra, pověstná rychlost obsluhy a nabídka tradičních rakouských i středoevropských specialit. Už celé generace sem Vídeňané i návštěvníci města míří za vyhlášeným pečeným kolenem „Stelze“, řízky a dalšími hospodskými klasikami, které neodmyslitelně doplňuje pivo Budweiser Budvar.
Budějovický Budvar zde čepují nepřetržitě od roku 1926 a partnerství restaurace s českým pivovarem dnes patří mezi nejdéle fungující gastronomické spolupráce ve střední Evropě. Kulaté výročí letos připomněla speciální jubilejní série piva i doprovodný program přímo v areálu Prátru.
„Česká kuchyně je ve Vídni velmi oblíbená, stejně jako české pivo je už po mnoho desetiletí součástí naší identity. Certifikace Czech Specials pro nás představuje velké ocenění a potvrzuje, že našim hostům už dlouhodobě nabízíme autentický gastronomický zážitek v duchu české pivní a kulinářské tradice,“ vyzdvihuje spolumajitel a jednatel restaurace Karl Jan Kolarik.
Czech Specials šíří českou kuchyni do světa
Czech Specials je společným projektem agentury CzechTourism a Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Certifikací se mohou pyšnit restaurace a cukrárny, které nabízejí kvalitní českou kuchyni, a to jak v tradiční, tak moderní podobě. Cílem je podpořit vynikající české podniky a zároveň přispívat k rozvoji české kulinářské kultury.
„Každá další zahraniční certifikace potvrzuje, že česká gastronomie má silné jméno i mimo tuzemsko. Velmi si vážíme podniků, které pracují s českými recepty, kvalitními surovinami a zároveň dokážou zahraničním hostům přiblížit autentickou českou pohostinnost moderním a atraktivním způsobem,“ shrnuje manažerka projektu Czech Specials Lenka Nováková.
V Česku dnes nese značku Czech Specials přibližně 70 restaurací a 18 cukráren či kaváren. Postupné rozšiřování projektu do zahraničí posiluje vnímání Česka jako destinace s kvalitní gastronomií, silnou pivní kulturou a zážitky, které stojí za ochutnání.
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