23. týden na Energetické burze ČMKB

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2540 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2522 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 až 2029 se ve vysokém i nízkém napětí obchodovaly shodně za cenu 2175 CZK/MWh.
Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se v maloodběru obchodovaly za cenu 1044 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 1029 CZK/MWh.
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