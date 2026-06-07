Babiš se znovu dopálil: Seznam, Novinky? Nevěřte jim ani pozdrav

Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Nejprve oznámil, že vláda upraví podmínky spoření na penzi.
„Měli jsme společnou tiskovku s paní Schillerovou. Přišla s revolučním spořením na důchod. Takže vláda sníží poplatky u penzijních fondů, protože jsou nehorázně vysoké, a zavede bonusy pro mladé. Uděláme to co nejdřív, abyste skutečně nemuseli mít obavy, že nevyžijete z důchodu,“ pravil Andrej Babiš.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Poté se věnoval Národnímu investičnímu plánu, který připravoval ještě v roce 2019 s výhledem až do roku 2050. Má jít o 20 tisíc projektů za 8 tisíc miliard. A Babišova vláda prý udělala krok k tomu, aby do tohoto investičního plánu aktivně vstoupila. Schválila totiž úpravu stavebního zákona. Legislativa již prošla Sněmovnou a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podle Babiše spustilo nové stránky.
„A samozřejmě, jak už to bývá zvykem, prolhané Seznam Zprávy zase tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná pro velké developery. Protože v roce 2027 se přechodné období týká jen velkých projektů. Ale to je jen přechodné období. Je to lež a manipulace. Oni dobře vědí, že to tak není a že od roku 2028 to bude platit pro všechny,“ obul se Babiš do serveru Seznam Zprávy.
To je skutečně neuvěřítelný, co se u nás děje, míní Babiš
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
„Teď tady mám to téma drogy. Jako, to je skutečně neuvěřitelné, co se u nás děje,“ kroutil hlavou šéf hnutí ANO. „Kdo tady dělal tu pro-drogovou politiku? Pánové Bém a Vobořil,“ nechal se slyšet Babiš.
A aby téma rozvedl, citoval z jednoho z článků.
„‚Dvěma noži ubodal bratra a těžce zranil otce. K soudu půjde muž z Plzně jen za opilství.‘ Takže dnes jsme se dostali tam, že když jste zdrogovaný, tak je to polehčující okolnost. Dobře slyšíte?“ ptal se diváků Babiš. „Ano, takhle soudí naše justice,“ dodal vzápětí.
Během vysílání ujistil občany o jedné věci. „My nedovolíme tuhle liberální prodrogovou politiku!“
Na vysvětlenou dodal, že podle expertů byl muž nepříčetný a nebyl si plně vědom důsledků svého jednání. „Ale my předložíme 4 zákony, kde bude 18 nových návrhů. … Ta politika, kterou dělala ta minulá vláda, Piráti a tihle, tak vidíte, kam to směřuje. Já to tady nechci mít tak, že na chodnících budou ležet zdrogovaní, jako je to ve Spojených státech nebo jinde na světě. Tohle my tady nechceme,“ zdůrazňoval Babiš.
Krásnou neděli vám všem ????>?— Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 7, 2026
Mám pro vas klasický přehled týdne, kde se dozvíte o novém penzijním spoření, o novém stavebním zákoně, o naší protidrogové politice nebo o mojí kolegyni Tünde a mnoho dalšího, tak si pusťte celé video a napište mi, co si o tom myslíte ?? pic.twitter.com/kA3W1vMzDj
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
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Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Poté se znovu obul do serveru Seznam Zprávy a konstatoval, že tento server lže o vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha. Zdůraznil, že s Tünde Bartha ani necvičí, ani jí nepřipravuje jídelníček, což měli podle Babiše tvrdit novináři.
„Jediný člověk, jemuž věřím? Samá lež. Havlíčkovo letadlo do Ameriky? Zase lež! … Takže prosím vás, Seznam Zprávy je nejprolhanější médium. Stejně jako Novinky a Právo. Nevěřte jim nic. Ani pozdrav.“
„Buďte absolutně v klidu. Já nemám žádného (Tomáše) Pojara, ani (Marka) Dalíka. Ani (Janu) Nagyovou. A já jsem strašně rád, že těm prolhancům nevěříte,“ řekl Babiš v narážce na bývalého poradce pro národní bezpečnost ve vládě Petra Fialy (ODS) Tomáše Pojara, v narážce na lobbistu Marka Dalíka, který se pohyboval v okolí expremiéra Mirka Topolánka, a v narážce na Janu Nagyovou, později Nečasovou, dnes již exmanželku bývalého předsedy vlády Petra Nečase.
Babiš také tvrdil, že serveru Seznam Zprávy klesá čtenost. V květnu prý už o 15 procent. „Takže klesají a je dobře, že jim nevěříte,“ pochvaloval si Babiš. „To je neskutečné, co oni předvádí. Doufám, že pan (Robert) Čásenský (šéfredaktor Seznam Zpráv) přijde v pondělí, abychom si mohli o tom veřejně popovídat,“ poslal Babiš vzkaz do Seznam Zpráv.
„Ta nenávist. Rozeštvávání společnosti. To jsou oni,“ nešetřil kritikou Babiš.
Ing. Andrej Babiš
A přišla reakce.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
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Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
„Oba servery v listopadu 2025 přesunuly své diskuse na novou sociální síť od Seznamu Lidé.cz. S diskusemi se pochopitelně na Lidé.cz přesunula i část návštěvnosti. Pokud srovnáváme návštěvnost bez diskusí letos a loni - je přibližně stejná. To je pravdivé vysvětlení. Novinky.cz zůstávají nejčtenější médium v ČR a Seznam Zprávy nejnavštěvovanějším investigativním serverem. Děkujeme, že nás čtete, vaší přízně si vážíme. Dál budeme přinášet kvalitní obsah na principu padni, komu padni. Premiér na nás opakovaně útočí právě proto, že se mu tento princip nelíbí,“ zaznělo ze strany serveru Novinky.cz.
Babiš ještě zmínil také peníze pro japonské Expo z časů ministra zahraničí Jana Lipavského, dnes poslance za ODS. „Stovky milionů, které někdo někam dal, tak se to bude vyšetřovat,“ oznámil Babiš.
Poté věnoval pár slov centralizaci zdravotnictví a vysvětloval svým divákům, že každý chce být operován v kvalitní nemocnici a ne v té, kterou má nejblíž, pokud už se u něj objeví například nádor. „Je to důležité a je to pro vás,“ zdůraznil Babiš.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
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