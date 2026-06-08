Babiš krmí ministry salátem a úředníky vede ke cvičení

Úřad vlády jde příkladem v podpoře pravidelného pohybu, zdravého životního stylu a prevence civilizačních onemocnění. Změny v podobě podpory pohybových aktivit i podoby jídelníčku mají podporu i ze strany premiéra a vedoucí Úřadu vlády. Zřejmým signálem je i působení ministra pro sport, prevenci a zdraví, který sídlí ve Strakově akademii a výše popsané konkrétními kroky naplňuje a podporuje.
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Zaměstnanci Úřadu vlády nyní mohou využívat tělocvičnu a to jak v rámci individuálního cvičení nebo i nabízených skupinových lekcí. Podle informací serveru ParlamentníListy.cz toho hojně využívají, k čemuž prý pomáhá i osobní příklad šéfky Úřadu vlády Tünde Bartha.
Mluvčí vlády Karla Mráčková naší redakci potvrdila, že změn dostála i pravidelná nabídka jídel v rámci závodního stravování, kde jsou vedle tradičních pokrmů nově na výběr i lehčí či zdravější varianty.
“Podpora zdravého životního stylu je jedním z témat, kterým se současná vláda věnuje od samého nástupu do úřadu, a tomu odpovídají i některé změny realizované na Úřadu vlády ČR. V oblasti stravování se jedná například o rozšíření nabídky nutričně vyvážených jídel a jejich přehledné označování, které zaměstnancům usnadňuje orientaci při výběru oběda. Cílem těchto opatření není zaměstnance jakkoli omezovat, ale nabídnout jim více informací a vytvořit prostředí, které zdravější volby přirozeně podporuje. Z našich zkušeností si tuto možnost zaměstnanci velmi pochvalují a těší se velké oblibě,” uvádí mluvčí vládního kabinetu.
Vedle stravování je podle jejích slov pozornost věnována také podpoře pohybových aktivit. Úřad vlády průběžně připravuje pro své zaměstnance různé příležitosti k aktivnímu trávení času a spolupracuje i na aktivitách souvisejících s agendou podpory zdraví, prevence a pohybu. Smyslem je ukázat, že pravidelný pohyb může být přirozenou součástí každodenního života i pracovního prostředí,” konstatuje.
“Zároveň organizujeme přípravu zaměstnanců na štafetový běh v rámci závodu RunCzech UniCredit Prague Relay 2026, kterého se 16. června zúčastní několik čtyřčlenných týmů z řad zaměstnanců Úřadu vlády. Zaměstnanci se mohou na tento týmový závod připravovat pod vedením profesionálního trenéra spolupracujícího s organizací RunCzech více než deset let. Tréninky probíhají jednou týdně a jsou zaměřeny na podporu pravidelného pohybu a bezpečnou přípravu na závod,” řekla dále pro ParlamentníListy.cz Karla Mráčková.
Zaměstnanci Úřadu vlády mají rovněž možnost využívat tělocvičnu ve Strakově akademii. “K dispozici jsou vybrané organizované pohybové aktivity i prostor pro individuální cvičení podle aktuálních provozních možností,” potvrzuje.
Kromě toho připomíná, že kabinet ministra pro sport, prevenci a zdraví vytvořil před několika měsíci preventivní kampaň k motivaci chození do schodů ”Zdraví je drahé. Schody jsou zdarma.” a pracuje na dalších aktivitách, které budou podporovat zdraví životní styl. “Podpora zdravého životního stylu mezi zaměstnanci je součástí širší snahy vytvářet zdravé pracovní prostředí a přispívat k prevenci civilizačních onemocnění, která mají významný dopad nejen na kvalitu života jednotlivců, ale i na fungování celé společnosti,” dodala mluvčí.
Popsané změny odpovídají textu programového prohlášení vlády, které avizuje, že se vláda této oblasti bude věnovat a to hlavně kvůli prevenci civilizačních onemocnění.
“Zaměříme se na systematickou primární prevenci civilizačních onemocnění, která dnes představují jednu z hlavních hrozeb pro zdraví populace i ekonomickou stabilitu zdravotního a sociálního systému. Podpoříme zdravý životní styl prostřednictvím dostupného pohybu, výživového vzdělávání a programů zaměřených na změnu návyků už od dětského věku. Ve spolupráci se školami, zaměstnavateli a zdravotními pojišťovnami vytvoříme jednotný rámec preventivních opatření, který povede ke snížení výskytu obezity, diabetu, kardiovaskulárních onemocnění a dalších chorob spojených se sedavým způsobem života. Prevence musí být přirozenou součástí každodenního života – ne formální kampaní, ale konkrétní pomocí lidem k dlouhodobě zdravějšímu životu,” uvádí koalice ve svém programovém prohlášení.
Trendy podporované i samotným premiérem se projevily konkrétně i během pravidelných schůzí vlády, které se konají každé pondělí. Tam došlo k obměně nabídky z bufetových pultů v samotné jednání síní vlády. Místo tradičních obložených chlebíčků se v nabídce objevily saláty či celozrnné bagety plněné sýrem či zeleninou. Tuto změnu v nabídce někteří členové vlády podle našich informací uvítali, jiní byli zaskočeni, že nemohou najít své oblíbené chlebíčky a na novou nabídku se příliš netvářili.
Pokud jde o nabídku jídelny ve Strakově akademii, tam si lze k obědu dát guláš se šesti, ale též grilovaného lososa se zeleninovým salátem. V tomto ohledu se tedy mohou cítit uspokojeni jak ti, kteří na tradiční kuchyni nedají dopustit, tak ti, kteří častěji volí lehčí varianty oběda. Podobně si zaměstnanci mohou dát burger s trhaným vepřovým masem nebo salát s arašídy, sezamem a mungo klíčky.
Redakce měla možnost hovořit s několika zaměstnanci a ti tyto změny, které přišly s novou vládou, oceňují. “Jsme rádi, že je k dispozici širší výběr a to barevné označení je šikovné, i když si spíš dávám “červený oběd”, tedy to údajně nejméně zdravé jídlo. Podstatné je, že to slouží vážně jen jako informace pro strávníky, nikdo se na nás nedívá spatra, když si dáme svíčkovou s houskovými knedlíky. Hlavně dámy volí saláty a lehčí obědy a pochvalují si to. Nejde o omezení, ale o rozšíření výběru a to je dobře,” uvedl jeden ze zaměstnanců Strakovy akademie.
“Červený oběd”, který zmínil, znamená následující. V nabídce bývají zpravidla tři základní jídla a všechna jsou v nabídce barevně odlišena podle stupně “zdravosti”. Červená značí nejtěžší jídlo, zelená nejlehčí či nejzdravější. Stejně tak lehce cvičení v místní tělocvičně jsou prý hojně navštěvované, kde si především dámské osazenstvo vládního úřednického aparátu chválí, že to má po ruce a nemusí nikam dojíždět.
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