ČSÚ: Tržby za potraviny a pohonné hmoty klesly

08.06.2026 13:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Tržby v maloobchodě se v dubnu reálně meziročně zvýšily o 1,6 %, ovšem meziměsíčně se snížily o 0,9 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel meziročně vzrostly o 5,3 % a meziměsíčně klesly o 0,3 %.

ČSÚ: Tržby za potraviny a pohonné hmoty klesly
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel v dubnu reálně snížily o 0,9 %, přičemž za pohonné hmoty klesly o 2,6 % a za potraviny o 2,2 %, naopak za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,3 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v dubnu reálně zvýšily o 1,6 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,1 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 3,1 % a za potraviny o 1,2 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v dubnu pokračovaly v meziročním růstu, avšak tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží, naopak za prodej pohonných hmot a potravin klesly. Nižší tržby jsme zaznamenali také u specializovaných prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby meziročně vzrostly ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky o 9,0 %, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 6,2 %, s oděvy a obuví o 3,2 %, s výrobky pro domácnost o 1,9 % a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 0,1 %. Naopak tržby klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením o 3,7 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin klesly o 1,3 % a ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 0,8 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 4,9 %. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby vzrostly o 11,8 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel reálně meziměsíčně klesly o 0,3 %. Meziročně se tržby zvýšily o 5,3 %, přičemž za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 6,8 %, naopak za opravy motorových vozidel klesly o 0,8 %.

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