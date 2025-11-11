ČSÚ: Výroba masa opět vzrostla, nejvíce drůbežího

„Výroba masa celkem ve 3. čtvrtletí roku 2025 meziročně vzrostla. Pokles výroby hovězího a naopak nárůst výroby vepřového a drůbežího masa potvrdily trendy z předchozích čtvrtletí. Čtvrtletní produkce drůbežího masa, jehož obliba mezi spotřebiteli neustále roste, byla nejvyšší za posledních deset let a její podíl na celkové produkci masa již přesáhl hranici 40 procent,“ uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.
Výroba masa a nákup mléka
Ve 3. čtvrtletí 2025 bylo na jatkách vyrobeno 15 894 tun hovězího masa (meziročně o 2,0 % méně), což představuje 51,9 tis. poražených ks skotu (−3,0 %). Snížily se porážky krav (−3,2 %), ale i porážky býků (−4,2 %), jalovic bylo poraženo o 1,1 % více. Vepřového masa se vyrobilo 53 723 tun, meziročně +3,1 %. Na jatka bylo dodáno 573,9 tis. prasat. Porážky prasnic se meziročně zvedly o 14,2 %. Na drůbežích jatkách bylo zpracováno 31 464 tis. ks drůbeže, z toho bylo 30 536 tis. kuřat, zbytek tvořily slepice, kachny a krůty. Masa z těchto druhů drůbeže1 se vyrobilo 48 232 tun, meziročně +11,3 %. Ve 3. čtvrtletí bylo od tuzemských producentů prvními kupujícími nakoupeno 825 434 tis. litrů mléka (+5,1 %), mlékárny nakoupily 689 470 tis. l. (+1,5 %).
Ceny zemědělských výrobců
Ceny jatečného skotu ve 3. čtvrtletí vzrostly meziročně o 38,9 %, a to ve všech sledovaných kategoriích, nejvíce se zvedly ceny jatečných telat (+58,3 %) a krav (+43,9 %). Chovatelé dostali za jatečné býky v průměru 83,54 Kč/kg v živém nebo 152,04 Kč/kg v mase. Vzhledem k předchozímu čtvrtletí to bylo o 11,89 Kč za 1 kg masa více. Ceny jatečných prasat byly meziročně nižší o 5,4 %. Průměrná cena dosáhla 37,57 Kč za kg živé hmotnosti nebo 48,84 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 0,82 Kč za kg v mase víc než ve čtvrtletí druhém. Ceny jatečných kuřat se meziročně zvedly o 8,3 %. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 30,07 Kč za kg v živém. Ceny mléka byly meziročně o 19,7 % vyšší. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 13,40 Kč/l.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva