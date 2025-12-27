Zrada. Macron podrazil Merze, píše britský deník

27.12.2025 14:59 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Na předvánoční schůzce lídrů Evropské unie došlo k nečekanému obrácení tradičních rolí mezi Francií a Německem. Zatímco německý kancléř Friedrich Merz prosazoval ambiciózní plán na využití zmrazených ruských aktiv k financování Ukrajiny, francouzský prezident Emmanuel Macron tento návrh potopil a prosadil alternativní řešení.

Zrada. Macron podrazil Merze, píše britský deník
Foto: Repro: X
Popisek: Jednání evropských lídrů a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Summit EU, který se konal minulý týden v Bruselu, měl řešit klíčovou otázku podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Merz jako silný zastánce využití zmrazených ruských aktiv navrhoval tzv. „reparační půjčku“ v hodnotě až 201 miliard eur, která by recyklovala ruské centrální bankovní rezervy zmrazené už od zahájení plnohodnotné ruské invaze v roce 2022. Tento plán měl sloužit jako reparace pro Ukrajinu a posílit autonomii Evropy vůči Rusku. Nicméně návrh narazil na odpor ze strany Francie a dalších zemí, včetně Itálie pod vedením premiérky Giorgie Meloniové, která ho kritizovala.

Macron zradil Merze a chce jednat s Putinem

Podle diplomatických zdrojů Macron sehrál klíčovou roli v potopení Merzova plánu. Francouzský prezident se spojil s Maďarskem Viktora Orbána, s Belgií, s Českem a Slovenskem, aby zajistil schválení „Plánu B“ – společného půjčování z rozpočtového prostoru EU v hodnotě 90 miliard eur pro Ukrajinu, bez přímého využití ruských aktiv.

Tento krok přišel po intenzivních jednáních, během nichž Macronovi poradci spolupracovali s maďarskými protějšky a přesvědčili Orbána, aby návrh nevetoval. Pět evropských lídrů, k nimž patří Orbán, belgický premiér Bart De Wever, český premiér Andrej Babiš, slovenský předseda vlády Robert Fico a Italka Meloniová, to dokázali jen díky tomu, že se Francie přidala k jejich plánu.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Byl to mistrovský kousek od Macrona. Zradil Merze a ví, že za to bude muset zaplatit. Je ale tak slabý, že neměl jinou možnost, než se přiklonit na stranu Giorgie Meloniové,“ řekl vysoce postavený diplomat EU.

Tento vývoj představuje významný obrat v dynamice francouzsko-německých vztahů, které tradičně pohánějí evropskou integraci. Merzova vláda přinesla do Berlína novou asertivitu, včetně silnější podpory Ukrajině a transatlantickým vztahům.

Macron se mezitím potýká s oslabením popularity mezi Francouzi, kteří mu mají mimo jiné za zlé špatný stav veřejných financí. Politická krize po loňských předčasných volbách paradoxně posílila Macronovo postavení na evropské scéně. Francouzský prezident navíc signalizoval otevřenost k přímým rozhovorům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, což by mohlo znamenat první kontakt po třech letech, s důrazem na transparentnost vůči Ukrajině a spojencům.

Zelenskyj chce zmrazení konfliktu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu zdůraznil, že nejspravedlivější cestou k míru je zmrazení frontových linií na současných pozicích, přičemž Ukrajina by si udržela kontrolu nad svými částmi Donbasu. Navzdory selhání původního plánu s ruskými aktivy zůstává tato myšlenka na stole – šéf největší konzervativní skupiny v Evropě Manfred Weber naznačil, že by mohla být využita v budoucnosti.

„Svět se změnil... Přešli jsme od morálního způsobu dělání věcí k velmi pragmatickému a ekonomickému,“ poznamenal rumunský prezident Nicusor Dan.

Zatím poslední evropský summit podtrhl rostoucí napětí v EU. Členské země se snaží vyvážit podporu Ukrajiny s riziky eskalace konfliktu a potenciálním zásahem USA pod vedením Donalda Trumpa. Zatímco Německo zůstává klíčovým hráčem, Macronova diplomatická hra naznačuje, že Francie se vrací do centra evropského rozhodování, přestože čelí vnitřním výzvám.

Zdroje:

https://www.ft.com/content/99d256e6-8501-4ab8-81d2-d937d5888f01

https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/how-macron-stole-the-show/

