Zwyrtek Hamplová: Trump volal Babišovi. Mám toho skutečně dobrý pocit

Rozhovor víc než rozhovor. Ta radost předsedy naší vlády Andreje Babiše je nejen slyšet, ale dokonce i vidět, a ten osobní rozhovor, o kterém mluví, je pro naší zemi z mnoha důvodů velmi důležitý…
Je zřejmé, že Česká republika opět nabyla klasického mezinárodního respektu, dnes to jasně deklaroval americký prezident Donald Trump, a to je velmi důležité jak pro budoucí vývoj Evropy, tak pro naší zemi v ní. Mám z tohoto osobního rozhovoru i z očividné radosti našeho premiéra dobrý pocit...
Takové uklidnění cítím… Věřím, že to pro naši zemi znamená směr k lepším zítřkům…
A posílení pozice střední Evropy, pro kterou by mohla a měla být Česká republika hodně důležitá… A nejen místopisně… Především zdravým rozumem..
Tedy - rozhovor, ze kterého lze mít právem tuto neskrývanou radost… Premiérovi se proto vůbec nedivím…
Ne každému americký prezident “jen tak” zavolá, navíc na vánoční svátek…
