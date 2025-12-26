Stojanová (Piráti): Pokuty pro ministry

S Piráty říkáme jasně: interpelace mají sloužit veřejnosti. Jsou to chvíle, kdy poslanci a poslankyně přinášejí do Sněmovny konkrétní problémy, se kterými se na ně obracejí občané. A vláda má povinnost na ně odpovídat.
Proto navrhujeme, aby ministři, kteří se opakovaně neúčastní ústních interpelací, nesli odpovědnost třeba i formou snížení platu. Nejde o trest pro trest, ale o respekt k lidem. Ti si od svých ministrů zaslouží slyšet odpovědi na otázky, které se jich přímo týkají.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.