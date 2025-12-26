Stojanová (Piráti): Pokuty pro ministry

27.12.2025 14:22 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postihům pro ministry, kteří nebudou odpovídat na interpelace opozice.

Stojanová (Piráti): Pokuty pro ministry
Foto: Repro Facebook
Popisek: Předsedkyně Mladého Pirátstva, Kateřina Stojanová

S Piráty říkáme jasně: interpelace mají sloužit veřejnosti. Jsou to chvíle, kdy poslanci a poslankyně přinášejí do Sněmovny konkrétní problémy, se kterými se na ně obracejí občané. A vláda má povinnost na ně odpovídat.

Proto navrhujeme, aby ministři, kteří se opakovaně neúčastní ústních interpelací, nesli odpovědnost třeba i formou snížení platu. Nejde o trest pro trest, ale o respekt k lidem. Ti si od svých ministrů zaslouží slyšet odpovědi na otázky, které se jich přímo týkají.

Kateřina​ Stojanová

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hrozivý případ. Cyril Svoboda popsal vážné selhání Lipavského
„Do Nového roku se může rozhodnout mnoho.“ Zelenskyj chce za Trumpem
Spor o Turka. Miloš Zeman o Vánocích nastínil východisko
Trumpovo vánoční přání, pak dopadly bomby v Nigérii

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Stojanová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měly by se takové pokuty zavést?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Proč najednou chcete být poslanec?

Původně jste nechtěl do sněmovny kandidovat, a teď dáte práci poslance přednost před prací náměstka. Není to náhodou proto, že nejste schopný vyřešit problém s dopravou v Praze? Přijde vám to fér někomu předávat dopravu v nejhorším stavu, co kdy byla? Nebo vy máte na dopravní situaci v Praze snad ji...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Olej z bobkového listu je domácím lékařem záchranářemOlej z bobkového listu je domácím lékařem záchranářem Pozdější mateřství je klíčem k dlouhověkostiPozdější mateřství je klíčem k dlouhověkosti

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Minčič (ODS): Od píky

17:38 Minčič (ODS): Od píky

Komentář člena ODS Liberec Jiřího Minčiče k aktuálnímu dění nejen ve straně, ale na politické pravic…