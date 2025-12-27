Ukrajinistka: Na korupci se přišlo, mělo by nás to těšit. Konec podpory odmítá

Youtubový kanál Dárek pro Putina vysílal rozhovor s ukrajinistkou Lenkou Víchovou, který moderovali Světlana Witowská a Jindřich Šídlo. Součástí přímého přenosu je jednodenní sbírka na podporu komunitního centra Svitlo pro Skautský Institut.
Situace na Ukrajině je podle Víchové vážná už minimálně 12 let. „Každým krokem a hodinou se posouváme k míru, ale rozhodně tato mírová jednání, jak se jim říká, zatím míru moc nenasvědčují, ale uvidíme. Necháme se překvapit, nicméně si myslím, že zatím to nevzali pánové za ten dobrý a správný konec,“ soudí ukrajinistka. Na mysli má jednání, která vedou Spojené státy s Ruskou federací.
Uvedla, že situace není horší než dříve, ale je stále velmi vážná. „My máme někdy z médií pocit – a tady je třeba říct, že se to přiživuje velmi dobře tou ruskou stranou – v tom smyslu, že Ukrajina už musí ustoupit, protože situace je kritická. Situace je kritická 12 let, ale není katastrofická a my máme velmi často pocit, že kdyby teď padl Pokrovsk, tak padne snad celá levobřežní Ukrajina, což tak samozřejmě není. Situace na frontě ukazuje, nakolik těžké pro ruskou stranu je postoupit o každý kilometr a nakolik to nezvládá. Právě kvůli tomu se zahájila ta jednání, která můžou být nekonečná pro ruskou stranu, ale oddalují ten moment, kdy Západ začne být velmi přísný na Ruskou federaci,“ domnívá se Víchová.
Všechno, o co teď Ruské federaci podle ukrajinistky jde, je nechat Rusy v klidu válčit a urvat co nejvíce, popřípadě rozložit soustředění jak Ukrajiny, tak i jejích spojenců.
Korupční skandál jako dobrá zpráva
Moderátorka Witowská zmínila situaci, která je teď na Ukrajině a týká se nejbližšího okolí Volodymyra Zelenského. „Mluvím teď o korupčním skandálu. Jak moc tahle věc narušuje ochotu Západu a lidí na Západě podporovat Ukrajinu dál? Protože když někdo řekne, že v okolí prezidenta Ukrajiny jsou lidé obvinění z toho, že kradou peníze, tak první, co člověka napadne, jak vážné to je,“ předestřela moderátorka.
Ukrajinistka odpověděla, že obviňováni, že kradou peníze, byli ti lidé mnohem déle. „Teď přišlo ale něco jiného. Teď přišlo vyšetřování. A to by nás mělo těšit, protože když jsme celá léta nutili Ukrajinu k tomu, aby něco dělala s korupcí, tak teď nemůžeme říct: ‚Aha, tak vy jste objevili korupci, tak my s vámi končíme.‘ Je to vlastně dobrá zpráva. Horší zpráva je to, že s touhle náloží jde Ukrajina na mírová jednání. A tady máte naprostou pravdu. To zemi i prezidenta Zelenského oslabuje,“ zdůraznila Víchová.
Moderátorka pak připomněla, jak Zelenský uvedl v Bruselu, že Rusko se připravuje na další rok války. „Z čeho vychází, když tohle řekne?“ chtěla vědět Witowská.
Rusko hodlá ve válčení pokračovat
Ukrajinistka vysvětlila, že vychází z analýz a informací rozvědky. „Myslím si, že to není jenom rozvědka ukrajinská, která nám tohle sděluje. Když se zaposloucháme, co říkají v poslední době rozvědky Velké Británie nebo už i generální štáby, např. Německa, tak je zřejmé, že Rusko nepřestává zbrojit. Ale to můžeme vidět i na tom státním rozpočtu, který Ruská federace připravila. Z ruského rozpočtu bude přibližně 40 % na armádu, takže Ruská federace asi nemíní ukončit tyto boje,“ domnívá se Víchová.
Šídlo pak připomněl, že zanedlouho nastane čtyřleté výročí zahájení invaze a Rusko kontroluje 20 % území Ukrajiny. Chtěl vědět, jak dlouho ještě jsou Rusové ochotni válčit. „Jaký je jejich cíl?“ zeptal se moderátor.
„V Ruské federaci platí fyzikální zákony tak jako všude na světě. To, že má jistou rezistenci, to je jiná věc, ale cílem Ruské federace bylo opravdu za tři dny dobýt Ukrajinu, to znamená vlastně ji destruovat. Pakliže by se to stalo během těch tří dnů nebo tří týdnů nebo tří měsíců, tak Západ by absolutně nedokázal zareagovat a musel by se s touhle situací smířit. Je takový vtip, že Ruská federace by mohla být za tři týdny u La Manche, ale bohužel na cestě potkali Pokrovsk. Narazili na Ukrajinu, která se nehodlala vzdát, a už je to 12 let, co Rusko nedokáže dobýt ani Doněckou oblast,“ řekla ukrajinistka.
Rusko si podle ní moc dobře uvědomuje, do čeho vstoupilo. Z téhle cesty už nemůže ustoupit, musí to dohrát do konce tím, že destruuje Západ. To znamená, že si Rusové musí zařídit, aby nebyli souzeni, aby mezinárodní právo aspoň na chvíli přestalo fungovat a pak nadešel nějaký restart. „Z téhle stezky už nikdo sejít nemůže. A to by si měl Západ konečně uvědomit. Rusko se nezastaví. My jim přece nemůžeme dát záruky, které oni potřebují,“ domnívá se Víchová.
