ČVUT: Staň se vědkyní, aneb ženy do vědy patří

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI ČVUT) při této příležitosti připravila ve spolupráci s mezinárodní laboratoří CERN na 12. února již druhý ročník výjimečné akce pro středoškolské studentky s názvem Staň se na den vědkyní. Všechny účastnice čeká bohatý program plný přednášek, praktických cvičení a mezinárodní videokonference. To vše výhradně pod taktovkou odbornic a studentek z FJFI ČVUT.

O tom, že ženy mají ve světě vědy a techniky své místo nás v minulosti přesvědčila Ada Lovelace, matematička a autorka prvního programu na světě, Marie Curie-Skłodowská a její dcera Irène Joliot-Curie, které jsou obě držitelkami Nobelovy ceny a především významnými vědkyněmi v oblasti rentgenového záření a jeho využití, nebo i Top žena Česka Dana Drábová, dlouholetá předsedkyně SÚJB. Přesto však bývá svět techniky považován za doménu mužů.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, kde dnes studuje min. 25% dívek, se zasazuje o změnu v tomto pohledu. Je také aktivně zapojena do mentoringového programu pro středoškolačky, projektu Národního kontaktního centra-gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR. Cílem mentoringu je odstraňování stereotypního vnímání technických a přírodních věd jako „typicky“ mužských oborů. Mentoring pomáhá středoškolačkám zjistit, jak to na škole opravdu chodí. „Chceme studentkám mimo jiné ukázat, že je možné skloubit vědecký i rodinný život a ještě participovat na elitních světových projektech,“ říká Dr. Rusňáková, vědkyně, pracující na experimentu STAR na urychlovači RHIC a čtyřnásobná maminka, laureátka Ceny rektora ČVUT za vynikající vědecký výsledek, která paralelně s mateřstvím zvládla obhájit disertační práci a prezentovat své výsledky na nejdůležitějších konferencích v oboru. O akci se zmiňuje i mezinárodní webová stránka womeninscienceday.org v sekci In News.

Projekt Staň se na den vědkyní organizovaný ve spolupráci s významnou mezinárodní laboratoří CERN bude letos přibližovat téma experimentu ATLAS Měření struktury protonu pomocí W bosonu. „Cílem přednášek je rozšířit studentkám obzory ve fyzice elementárních částic. Na středních školách nás vezmou vyučující do světa neutronů, protonů a elektronů, my studentkám ukážeme celou škálu dalších částic a jejich vlastností. Posléze jim ukážeme, jak takové částice od sebe rozlišit v detektorech a na závěr se podělíme o výsledky s vědkyněmi pracujícími v CERN“, doplňuje k programu Dagmar Bendová, studentka 5. ročníku oboru Experimentální jaderná a částicová fyzika na FJFI ČVUT, která sama pracovala na simulacích a analýze dat v rámci experimentu ATLAS, v současné době se zabývá výzkumem struktury částic mikrosvěta a zároveň se při studiu věnuje i popularizaci fyziky mezi středoškolskými studenty. Podrobný program akce je zde.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

