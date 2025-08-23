Změna režimu: Jako u Orbána? V Příčovech padl návrh

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Jal se vysvětlovat, proč je třeba měnit celý režim a nikoli jen měnit vládu. „Ten, kdo nás obviňuje, že tu chceme obnovovat režim z doby před rokem 1989, nebo ještě nějaký starší režim, tak lže. Nemluví pravdu. My chceme, aby ten režim byl především demokratický. … Tím současně říkáme, že dnešní režim již demokratický není. … Stávající pravidla volební soutěže možnost hluboké nápravy věcí veřejných neumožňuje. Již delší dobu přece pozorujeme, že ať už volíme kohokoli, tak ta vláda vládne více či méně stejně,“ vyjádřil svůj názor Semín.
Stávající politický systém nutí politiky k uzavírání koalic a uzavírání koalic podle Semína znamená, že jednotlivým stranám bude znemožněno prosadit zásadní body jejich programů.
Dalším problémem je podle Semína Senát, protože bez souhlasu Senátu nebude možné prosadit změnu ústavy. „Teď se podržet. 11 senátorů, 3/5 z přítomných, může zabránit potřebným ústavním změnám,“ zlobil se Semín s dovětkem, že senátoři mají zcela neúměrně velkou moc.
Do třetice suverenitu Čechů, Moravanů a Slezanů omezuje Brusel. „To se můžeme vztekat a nadávat, ale z toho se nedá jen tak vyvázat,“ konstatoval Semín, že jsme sevřeni v ideologickém krunýři zeleného fanatismu a dalších ideologií.
Podle Semína je třeba dát více pravomocí do rukou prezidenta. Tak, aby fakticky vznikl poloprezidentský systém, ale systém kontrolovaný občany, kteří by se mohli vyjadřovat prostřednictvím referend. „A pokud jde o Senát, tak Senát je třeba zrušit. To je konstrukční vada celého systému,“ volal do mikrofonu Semín. A ozval se potlesk i volání „jooo“.
Podle Semína je třeba také zreformovat systém politických stran a současně zrušit pětiprocentní klauzuli, která stranám, které neobdrží alespoň 5 procent hlasů, nedovolí vstoupit do Sněmovny.
Semín má také za to, že je třeba omezit zahraniční vlivy na českou politiku. Je životně důležité snižovat naši závislost na Bruselu a Evropské unii. Je třeba začít měnit závazky v mezinárodních organizacích, jako je NATO. Alianci označil za vojenský pakt, který je třeba opustit.
Svůj prostor, ať už ekonomicky nebo bezpečnostně, bychom podle Semínova názoru měli hledat ve střední Evropě. „My nepatříme ani na východ, ani na západ, my patříme do střední Evropy,“ vykreslil svůj pohled Semín.
V davu přihlížejících byla k vidění hesla jako „EU a NATO, ať krach stojí za to!“ a mnoho podobných.
Profesor Ivo Budil, který v rámci druhého bloku Vlasteneckého setkání v Příčovech taktéž promluvil, hovořil mimo jiné o nutných ekonomických změnách. S Michalem Semínem se shodoval v tom, že ke změnám dojít musí.
Petr Balla, odborník na maďarskou politiku, naznačil, že by se Česko v některých ohledech mohlo vydat maďarskou cestou. Především pokud jde o podobu rodiny. „Pokud se ženě narodí třetí dítě, tak je doživotně osvobozena od daní z příjmu,“ připomínal Balla mimo jiné s tím, že Maďarsko se snaží budovat rodinu a stát jinou cestou než Brusel. Cestou, která mimo jiné zahrnuje i obnovu školek a dětských hřišť, aby Maďaři cítili podporu státu při zakládání rodiny.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
„U nás jsou opravdu ta čísla nejnižší od doby, kdy se to nějak zaznamenává. To je opravdu velmi vážné. Proč se máme snažit usilovat o změnu režimu a chování státní suverenity, když to nebudeme mít komu předat? Pokud nás převálcují silnější, vitálnější etnika? My možná zůstaneme kdesi na stránkách učebnic,“ varoval Semín a obracel se na hosty Vlasteneckého setkání s biblickým apelem „Milujete se a množte se“ a poznámkou, že chceme-li změnit režim, musíme v prvé řadě začít změnou u sebe.
Upozorňoval, že u blížících se voleb je třeba odhlídnout od klasického dělení na levicové a pravicové strany. Mnohem potřebnější prý je uvažovat nad tím, kdo tzv. kope za národní stát a kdo kope raději za globalisty.
Když si podruhé vzal slovo Balla, připomínal, že premiér Viktor Orbán se mimo jiné snažil o to, aby se Maďarsku podařilo splatit ty maďarské dluhy kontrolované ze zahraničí a v roce 2012 Maďarsko v jistou chvíli vyhlásilo týden národní suverenity.
Druhý blok Vlasteneckého setkání v Příčovech uzavřel písničkář Pepa Nos.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák