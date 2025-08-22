Schillerová (ANO): ODS, TOP 09. Tady vidíte, jak si děti hrají na politiku

Vážení přátelé, Vylosovali nám číslo 22 a jdeme do finále. Jsou to opravdu poslední týdny před volbami. Poznáte to podle toho, že dokonce i Petr Fiala se vrátil od moře do Česka a vyjel „mezi lidi.“ Pevné nervy, pane profesore, bude to jen chvilka a zase se s nimi nebudete muset vídat.
Na pláži pana Fialu mezitím vystřídala Eva Decroix. ODS si ověřila, že její největší hodnota je nepřítomnost. A tak nás místo závěrečné zprávy o praní špinavých peněz zásobuje fotkami ve vodě, při západu slunce a na skále. „Chtěli jste přehledně den po dni ukázat, že Stanjura věděl od začátku o praní špinavých peněz? A nechcete radši vidět, jak vypadám v plavkách?“ Děkujeme Evičko, je to trochu jiná „časová osa“, než kterou jste slíbila, ale opravdu Vám to na Instagramu sluší, a to myslím bez ironie. Když člověku vane do tváře příjemně slaný vzduch, nemyslí tolik na věci, které může vykváknout Jiřikovský stažený zásahovkou ze střechy. Chudák, taky prý chtěl za sluníčkem do Španělska.
Poslední týdny před volbami jsou obdobím volebních klipů. SPOLU se s jedním tento týden vytasilo a straší ještě víc než v roce 2021. Parta zmatených demonstrantů mává vlajkami KSČM a křičí po sobě. Obyčejný volič na to kouká a rád by se zeptal, proč Fialova vláda znehodnotila třetinu jeho výplaty a veškerých úspor. Chtěl by vědět, proč nechala odtéct několik set miliard korun na předražených energiích z účtů rodin a firem. SPOLU mu na to odpovídá záběrem vlčáka cenícího zuby. Vlastně ani nevím, proč toho chudáka německého ovčáka tahali z video banky. Asi si režisér řekl, že strejdové a tety postávající s rudými vlajkami na náměstí nevzbuzují dost strachu.
Od revoluce uplynulo 36 let a náš národ komunismus nechce. Lidé moc dobře chápou, že svobodně mluvit a cestovat je fajn. A tak je boj proti totalitě, která už 36 let neexistuje, ta nejsnazší práce na světě. Proto se jí SPOLU tak radostně ujímá. Ovšem zajistit, aby si lidé mohli dovolit vlastní bydlení nebo aby si dokázali zatopit a nezruinovalo je to, to už je jiná káva. To už je práce pro dospělé lidi.
Podívala jsem se namátkou, co si dává na sítě třeba TOP09. Tak vážení, sedm z deseti příspěvků je strašení komunismem. Tady vidíte, jak si děti hrají na politiku.
Když už SPOLU tak usilovně bojuje proti totalitě a autoritářství, proč mají vlastně Topkaři a Lidovci na Facebooku ten samý portrét Petra Fialy jako úvodní fotku? Copak už nemají svoje vlastní předsedy? Podle data a hodiny si své úvodní fotky změnili ve stejnou chvíli. Direktivně. Kolektivně. S nadšením.
Stejný svazácký duch vane z jejich videa, o kterém jsem Vám před chvílí psala. Jejich politici jdou v jednom šiku. Prý bojovat „proti zlu.“ K tomu pan režisér nechává zástupce opozičních stran sežehnout pekelným plamenem. Úplně nejvíc mě ale baví hlas vypravěče, když ke konci vydechne „SPOLU!“ Přemýšlela jsem, odkud ten hlas znám a pak jsem si pustila na YouTube vojína Jasánka z Černých Baronů, jak recituje „Vám z Wallstreetu“:
„Stojíme pevně, v oku žár,
vstříc slunci píseň letí.
Střežíme práci dělníků
a šťastný spánek dětí.
Kdyby snad vrazi z Volstrýtu
přepadli nás jak saně,
poznají záhy lidu hněv,
promluví naše zbraně!“
Chlapi na pryčnách všude okolo řvou smíchy, ale vojín Kefalín hbitě zasahuje: „Jasánek, tyvole, to není vůbec špatný, to dokonale vyhovuje takový veselý estrádě.“
Uvidíme, jaká zábavná čísla nás během volební estrády ještě čekají. My strašit nebudeme. Oficiálně Vám představíme program 4. září v Ostravě. Tak si nalaďte sítě.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
