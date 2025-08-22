Politik odhalil podvod s „dezoláty“ a přišel šok. Jeho zjištění smazali

Luboš Zálom, místopředseda Svobodných, podrobil kritice film Velký vlastenecký výlet. Na svém blogu na iDnes upozornil, že snímek není skutečným dokumentem, za který se vydává, ale spíše manipulativním dokudramatem. Jeho protagonisty jsou herci najatí přes komparzní agenturu, což zpochybňuje autenticitu díla. Příspěvek byl následně stažen z hlavní stránky šéfem blogů iDnes Patrikem Bangou, údajně kvůli nedostatečné kvalitě.
„Takže můj text o podvodném dokumentárním filmu Velký vlastenecký výlet byl vrchním cenzorem Bangou, tím zbytečným člověkem z blogu iDnes, smazán zcela, původně byl ‚jen‘ přesunut do soukromých textů. Teď je pryč. Nicméně text je i na serveru Blogosvět. Ale nabízí se otázka, proč se cenzor Banga, podle mého mínění produkt afirmativní akce, tak vehementně snažil pravdu o filmu smazat. Z titulní stránky iDnesu byl odstraněn. Ale holt byl stále hojně navštěvován a čten. Tohle je samozřejmě jen jedna kapitola z odporného seriálu cancel culture,“ posteskl si Zálom, místopředseda strany Svobodní a kandidát v letošních parlamentních volbách.
Politik psal o dokumentárním filmu režiséra Robina Kvapila Velký vlastenecký výlet, který si vytyčil za cíl nastavit zrcadlo způsobu přemýšlení subkultury českých putinovců a rusofilů. „Dezoláti, jak jsou nazýváni v duchu dehumanizační komunikační strategie, omlouvají nebo přímo popírají ruskou agresi vůči Ukrajině. Nebylo by skvělé vzít takovou partu dezolátů přímo na Ukrajinu, na dosah bitevní vřavy, ukázat jim rozvaliny měst a vesnic zničených ruskými bombami, navštívit s nimi nemocnici nebo polní lazaret a nechat je ucítit pach hromadných hrobů? Třeba prohlédnou... A když si u toho natočíme jejich autentické reakce, dokument, který jistě nasbírá spousty prestižních ocenění, je na světě!“ popsal Zálom pravděpodobný záměr filmařů.
Paní Petru, jednu z protagonistek filmu, však prý zná osobně a role putinovské dezolátky, která snad schvaluje ruský útok vůči suverénnímu státu a bombardování civilistů, mu k ní nesedí. Je to dlouholetá komparzistka, jež se podílela na bezpočtu filmů, českých i zahraničních, a televizních pořadů. „A tato skutečnost staví celý tzv. dokumentární film Velký vlastenecký výlet do zcela jiného světla, než jakým jej nasvěcují mediální vystoupení jeho autora, režiséra Robina Kvapila. Pokud jsou tři protagonisté jen herci najatí komparzní agenturou, pak z logiky věci nejde o dokumentární film, který by zachycoval realitu, ale přinejlepším jen o jakési dokumentární drama,“ domnívá se Zálom a označuje snímek za „podvod na důvěřivé diváky“.
Místo dezolátů obětní beránci
Podvedeni však podle něj byli také protagonisté. Tvůrcům se totiž nepodařilo do filmu sehnat skutečné kované putinovce, proto využili osoby „nedůvěřivé vůči dnešnímu mediálnímu narativu“.
„Inzerát poptával hrdiny, kteří by si zahráli na válečné reportéry. Ostatně jet do válečné zóny hrdinství je. Teprve až následně, po natočení všech záběrů dle pevně stanoveného scénáře, se protagonisté z médií, PR článků a rozhovorů s režisérem dozvěděli, že jsou prezentováni jako dezoláti a putinovci. Oni, skutečné osoby, nikoliv role, které představovali před kamerou,“ podivuje se Zálom.
A cituje slova protagonistky Petry: „Nejsem ani na straně Ukrajiny, ani nesouhlasím s rozpínavostí pana Putina.“ Válku prý odmítá, stejně tak se však staví negativně například vůči Green Dealu.
Podle Záloma se tak film stal především nástrojem předvolební propagandy. „Kdyby šlo o hraný film, o přiznané dokumentární drama, které by se pokusilo opravdu poctivě podniknout nejen výlet na Ukrajinu, ale především cestu do hlubin proruské duše, mohl to nakonec být užitečný a třeba i zábavný počin. Proč se autoři uchýlili k podvodu? Protože můžou,“ domnívá se místopředseda Svobodných.
Návštěvníci kin prý na plátně neuvidí tři dezoláty, ale obětní beránky.
autor: Naďa Borská