ČVUT: Uchazeči o studium se seznámí s laboratořemi a učebnami fakulty biomedicínského inženýrství

Nabitý program zahájí v 11.00 hodin proděkan pro studium a pedagogickou činnost Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. Jednotlivé studijní obory představí samotní studenti v krátkých prezentacích.

Návštěvníci si prohlédnou moderní výcvikové laboratoře určené pro výuku anatomie a biochemie i specializovanou učebnu fyzioterapie. Zájemci uvidí plně vybavenou fakultní sanitku a prakticky se seznámí s přístroji, které mají k dispozici záchranáři, aby si tak mohli představit jejich náročnou práci.

V rámci nového studijního oboru Informační a komunikační technologie v lékařství bude představen nový koncept správy zdraví, který se na fakultě vyvíjí.

Nebude chybět ani virtuální ukázka špičkového pacientského simulátoru nebo metody zpracování DNA.

„Zájemcům o studium chceme představit to nejlepší pro výuku studentů FBMI, jako je například moderní monitorovací jednotka s defibrilátorem nebo zcela unikátní učebna anatomie, kde jsou k výukovým účelům, zejména zdravotnických oborů, umístěna tři plastinovaná těla a další preparáty lidských orgánů. Díky modernímu a špičkovému vybavení laboratoří a učeben jsme schopni vychovat kvalitní odborníky, kteří obstojí v náročné a rychle se rozvíjející oblasti zdravotnické přístrojové techniky, medicíně a ochraně obyvatelstva,“ dodává proděkan fakulty Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

Více o studijních programech a Fakultě biomedicínského inženýrství naleznete na stránkách ZDE.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Fakulta byla založena v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství a v současné době se počet studentů, kteří na ní studují v bakalářském, magisterském i doktorském studiu, blíží číslu 2 000. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. V celkovém hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800. příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva