ÚZSVM: Rok 2025 byl v prodeji nepotřebného státního majetku rekordní

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na svých webových stránkách www.nabidkamajetku.gov.cz uskutečnil 5 814 výběrových řízení s elektronickou aukcí.
V loňském roce se uskutečnily jedny z nejvýznamnějších prodejů v historii ÚZSVM. K těm se řadí například elektronická aukce pražského domu U Hybernů za 447 milionů korun, což představuje druhý nejúspěšnější prodej v elektronické aukci. Další významnou aukcí roku 2025 byl prodej bývalé budovy Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově. Elektronická aukce vynesla částku 387 milionů korun, jednalo se tak o pátý nejúspěšnější prodej v historii. Nejúspěšnější byla elektronická aukce Paláce Broadway, která se díky své ceně 878 milionů korun řadí na první místo v historii. Částka by se do příjmů ÚZSVM měla promítnout v roce 2026.
Nejdražší prodanou položkou, co se týče movitých předmětů, byl letecký motor s regulátorem paliva, jehož prodejem pověřil ÚZSVM Finanční analytický úřad. Jeho prodej vynesl 1,2 milionu korun.
Co do počtu příhozů byl největší zájem o již zmiňovanou budovu s pozemky na pražském Žižkově. Účastníci jich učinili 243. U předmětů byl v roce 2025 největší zájem v aukci o soubor dvou obrazů s motivem krajiny. Padlo v ní 174 příhozů.
Budova s pozemky na pražském Žižkově také zaznamenala největší rozdíl mezi počáteční a konečnou cenou dosaženou v elektronické aukci. Rozdíl mezi oběma cenami přesáhl 307 milionů korun.
Aktuálně může veřejnost na webových stránkách www.nabidkamajetku.gov.cz vybírat z pestré nabídky více než šesti set nepotřebných státních nemovitostí i movitých věcí nejen od ÚZSVM, ale i od jiných státních institucí. Zájemci si mohou koupit například barokní zámek v Bezdružicích na Tachovsku (ZDE) za 45 milionů korun, areál bývalého výchovného ústavu v Nových Domkách u Rozvadova (ZDE) s minimální cenou 46,5 milionu korun, či řopík s pozemkem v Mimoni (ZDE) za 109 300 korun. Zájemci se mohou zapojit také do aukcí unikátních per Montblanc z limitované edice (ZDE). Cena se pohybuje od 89 tisíc do 615 tisíc korun.
ÚZSVM provozuje výběrová řízení s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.gov.cz od roku 2018. Jde o první státní systém tohoto typu, který byl vytvořen výhradně vlastními silami. Veřejnost prostřednictvím něj může na jednom místě nalézt nabídky nepotřebného státního majetku od více než více než 400 státních institucí. Od spuštění systému se uskutečnilo více než 43 tisíc výběrových řízení, které státu přinesly přes 8,5 miliardy korun. Webové stránky www.nabidkamajetku.gov.cz dosud navštívilo více než 3,9 milionu uživatelů.
Díky novele zákona o majetku státu, která v roce 2025 vstoupila v účinnost, mohou systém využívat i územně samosprávné celky, které už i připravily vlastní aukce. Obcí a krajů zaregistrovaných v systému je již přes 600.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.