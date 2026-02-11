HZS: Tísňová linka 112 funguje už 22 let

Operátoři na ní za tu dobu odbavili přes 64 milionů hovorů a téměř 180 tisíc SMS. Ty je na linku 112 možné posílat od roku 2022. Linka 112 je jednotné evropské číslo tísňového volání, na které můžete bezplatně volat z mobilního telefonu i na celém území Evropské unie. Operátoři jsou navíc připraveni komunikovat také v cizích jazycích.
Jednotné evropské číslo tísňového volání je v České republice dlouhodobě hlavním kontaktním bodem pro přivolání pomoci v případě ohrožení života, zdraví nebo majetku. V roce 2025 přijali operátoři tísňové linky 112 celkem 1 995 395 volání a 33 035 SMS, na tísňové lince 150 bylo v roce 2025 přijato 277 353 volání a 31 411 SMS.
Tísňová linka 112 funguje nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, prostřednictvím 14 vzájemně technologicky propojených krajských operačních a informačních středisek, která jsou schopná se vzájemně zastoupit v případě přetížení nebo výpadku.
S TCTV 112 jsou propojené i moderní bezpečnostní technologie. Operátoři využívají například pokročilou lokalizaci mobilních telefonů, která umožňuje stanovení polohy volajícího v okamžiku tísňového hovoru. Tísňová linka přijímá také hlášení eCall, včetně (od 1. 1. 2026) eCall nové generace, který využívá modernější způsob přenosu hlasu a dat přes mobilní sítě.
Od roku 2022 je možné s tísňovou linkou komunikovat také prostřednictvím SMS, což je služba prioritně zavedená pro hendikepované občany (např. neslyšící) a pro situace, kdy není hlasové volání možné uskutečnit.
Osvětové aktivity k Evropskému dni 112
I letos připravuje Hasičský záchranný sbor ČR ve spolupráci s dalšími složkami IZS u příležitosti Mezinárodního dne tísňové linky 112 celorepublikovou sérii osvětových a prezentačních aktivit, jejichž cílem je přiblížit veřejnosti, jak tísňová volání fungují, a samozřejmě i práci operátorů.
Některé krajské sbory se tradičně zaměří především na online komunikaci a edukativní obsah, jiné doplní program o živé ukázky práce tísňové linky přímo pro veřejnost. Ve vybraných krajích si návštěvníci budou například moci prakticky vyzkoušet přijmout tísňové volání v simulovaném operačním a informačním středisku, která najdete na frekventovaných veřejných místech jako jsou obchodní centra.
Cílem je zvýšit povědomí o správném využívání tísňové linky 112 a posílit informovanost veřejnosti napříč celou Českou republikou. Pro více informací doporučujeme sledovat informační kanály a sociální sítě HZS krajů.
Jak správně zavolat na tísňovou linku 112:
- Zachovejte klid a najděte si bezpečné místo k volání.
- Operátorovi řekněte:
CO SE STALO? – Jde například o dopravní nehodu? Požár? Kdo nebo co je v ohrožení? Kolik je zasaženo lidí?
KDE? – Uveďte co nejpřesněji místo události. Posloužit může nejen adresa, ale také třeba číslo silnice, kilometr, směr jízdy nebo jiný orientační bod.
KDO VOLÁ? – Uveďte celé jméno.
- Během hovoru se snažte na otázky operátora odpovídat věcně a srozumitelně.
- Postupujte vždy podle jeho pokynů.
- Nikdy nezavěšujte jako první!
Po ukončení hovoru nechte telefonní linku volnou pro případný zpětný kontakt ze strany operátorů. Pokud se situace výrazně změní, tísňovou linku kontaktujte znovu.
SMS musí obsahovat informace CO, KDE, KDY, KOLIK osob potřebuje pomoc a KDO zprávu odesílá.
