Státní pozemkový úřad investoval v roce 2025 do krajiny více než 1,86 miliardy

Od roku 2013 bylo prostřednictvím SPÚ do pozemkových úprav vloženo téměř 24 miliard korun, díky nimž jsou úpravy provedeny na více než 44 % zemědělské půdy a na dalších 12 % právě probíhají. Tyto výsledky nejsou jen souhrnem čísel – jsou především důkazem, že péče o krajinu má skutečný smysl, protože mění místa, kde žijeme, pracujeme a která chceme zanechat dalším generacím. Z rozpočtu SPÚ bylo využito 874 milionů Kč, z Programu rozvoje venkova (PRV) 907,9 milionu Kč, prostřednictvím Strategického plánu SZP další 3,7 milionu Kč a z dalších zdrojů včetně ŘSD, bylo profinancováno přes 75 milionů Kč.
„Rok 2025 byl pro oblast pozemkových úprav mimořádně dynamický. Podařilo se nám úspěšně dočerpat doplňkové alokace z PRV a zároveň pokračovat v realizaci projektů, které mají zásadní význam pro zvýšení odolnosti území proti povodním i suchu. Naší činností zvyšujeme atraktivitu území. Investice nejsou jednorázové – představují dlouhodobé zhodnocení české krajiny a posílení její stability a přinášejí zhodnocení nemovitostí v území,“ uvedla Svatava Maradová, ředitelka Státního pozemkového úřadu.
Z celkového objemu financí šlo na neinvestiční činnost – tedy zejména na přípravu návrhů pozemkových úprav, geologické průzkumy, studie odtokových poměrů či znalecké posudky – 553 milionů Kč. Na samotnou realizaci opatření pak bylo vynaloženo 1,308 miliardy Kč, z toho 1,07 miliardy Kč na zpřístupnění pozemků, 11,3 milionu Kč na protierozní opatření, 58,6 milionu Kč na hydrologická opatření, 50,4 milionu Kč na ekologická opatření a 114,6 milionu Kč na ostatní doprovodné stavby. Investice do krajiny se zaměřily především na zvyšování retenční schopnosti území, zajištění prostupnosti krajiny, snižování eroze a zvýšení stability zemědělských půd.
V roce 2025 SPÚ dokončil 112 komplexních pozemkových úprav na výměře 53 165 ha a14 jednoduchých pozemkových úprav na výměře 2 542 ha. K 31. 12. 2025 bylo zároveň 1 083 řízení rozpracováno, což představuje práci na území o celkové výměře téměř 500 tisíc ha. Nejvíce komplexních pozemkových úprav bylo v roce 2025 dokončeno ve Středočeském kraji a Praze, Jihočeském a Olomouckém kraji.
Pozemkové úpravy představují klíčový nástroj pro obnovu a rozvoj krajiny, její odolnost vůči klimatickým extrémům a zlepšení podmínek pro hospodaření i život obyvatel venkova. „Pozemkové úpravy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů, které stát má pro zajištění dlouhodobě udržitelné krajiny. Výsledkem nejsou jen modernizované polní cesty nebo nové výsadby, ale především vyvážený krajinný celek, který počítá s budoucími výzvami,“ doplnila ředitelka Maradová.
