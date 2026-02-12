Trans vražedkyně vyvolala šok v Kanadě

K útoku došlo v úterý kolem 13.30 místního času na střední škole Tumbler Ridge Secondary School v kanadské provincii Britská Kolumbie. Škola, kterou navštěvuje přibližně 160 studentů sedmého až dvanáctého ročníku, se během několika minut proměnila v místo chaosu a paniky. Policie obdržela hlášení o aktivním střelci a podle mluvčího policie Dwayna McDonalda dorazily první hlídky na místo do dvou minut.
„Policisté po příjezdu zaslechli střelbu a okamžitě vstoupili do budovy,“ uvedl McDonald. Během krátké doby byl podezřelý lokalizován. Podle policie zemřel na následky střelné rány, kterou si způsobil sám.
Ve škole bylo zabito šest lidí – 39letá učitelka, tři dvanáctileté dívky a dva chlapci ve věku 12 a 13 let. Nejméně 25 dalších osob utrpělo zranění, některé vážná. Dvě oběti musely být transportovány leteckou záchrannou službou do nemocnice.
Vyšetřování odhalilo, že útok nezačal ve škole. Nejprve došlo ke střelbě v rodinném domě podezřelé. Policie zde následně nalezla těla 39leté matky a jedenáctiletého nevlastního bratra. Až poté se útočnice přesunula do budovy školy.
„Nejprve došlo ke střelbě v rezidenci, poté se podezřelá vydala do školy,“ popsal sled událostí McDonald pro CNN. Úřady zároveň uvedly, že nemají žádné indicie o zapojení dalších osob.
Malé město Tumbler Ridge s přibližně 2 400 obyvateli se ocitlo v hlubokém šoku. Stovky lidí se sešly na pietních setkáních, kde si připomněly oběti minutou ticha. „Školy by měly být bezpečné,“ řekla při smuteční mši místní obyvatelka Gigi Rejano. Slova, která se stala symbolem bolesti celé komunity.
Trans identita a dlouhodobé psychické potíže
Policie identifikovala podezřelou jako Jesse Van Rootselaarovou, osmnáctiletou osobu, která se narodila jako biologický muž a přibližně před šesti lety zahájila tranzici. „Mohu říci, že Jesse se narodila jako biologický muž a přibližně před šesti lety začala přecházet na ženu a od té doby se veřejně identifikovala jako žena,“ uvedl McDonald.
Zásadní roli v celé kauze hraje skutečnost, že podezřelá byla podle policie dlouhodobě známá bezpečnostním složkám kvůli problémům s duševním zdravím. V minulosti byla několikrát zadržena za účelem psychiatrického posouzení. Poslední policejní zásah se měl uskutečnit na jaře loňského roku v souvislosti s obavami ze sebepoškozování.
„Při různých příležitostech byla podezřelá zadržena za účelem posouzení a dalšího šetření,“ uvedl McDonald. Policie také potvrdila, že v minulosti byly z domu zabaveny střelné zbraně, které však byly později vráceny jejich legálnímu držiteli. Podezřelá měla dříve platný zbrojní průkaz, který mezitím pozbyl platnosti.
Otázky pro policii i zdravotní systém
Tragédie nyní otevírá otázky ohledně komunikace mezi policií a zdravotními institucemi. Premiér Britské Kolumbie David Eby uvedl, že úřady zahájily proces přezkumu předchozích kontaktů podezřelé s veřejným zdravotním systémem. „Zahájili jsme proces vyšetřování, abychom pochopili, k jakým interakcím mohlo dojít,“ uvedl Eby na tiskové konferenci.
Vyšetřovatelé na místě zajistili dvě střelné zbraně – dlouhou zbraň a upravenou pistoli. Přesná role jednotlivých zbraní při útoku zůstává předmětem vyšetřování. Policie zároveň uvedla, že nemá informace o tom, že by podezřelá byla ve škole šikanována v souvislosti se svou genderovou identitou. Motiv útoku zůstává nejasný.
Kanadský premiér Mark Carney označil událost za „neslýchanou krutost“ a vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle něj byli studenti a učitelé vystaveni nepředstavitelnému traumatu.
Tumbler Ridge je malé, soudržné město, kde se většina obyvatel zná osobně. Právě proto je dopad tragédie mimořádně hluboký. Ztráta učitelky i několika dětí zasáhla prakticky každou rodinu. Škola zůstala dočasně uzavřena a psychologové poskytují podporu studentům i pedagogům.
Událost zároveň znovu otevírá celokanadskou debatu o prevenci násilí, dostupnosti zbraní a o tom, jak efektivně pracovat s lidmi, u nichž se dlouhodobě objevují závažné psychické problémy. V centru pozornosti se nyní ocitá otázka, zda systém mohl zasáhnout dříve a důrazněji.
