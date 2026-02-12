Slavný Mercedes se propadá. A může za to prý i Trump

Společnost Mercedes slaví sté narozeniny. Firma, která má své vlastní firemní muzeum ve Stuttgartu, zažívá podle nejčtenějšího německého deníku Bild v podstatě volný pád. Ještě v roce 2024 činil zisk společnosti 10,4 miliardy eur. V roce 2025 už to bylo jen 5,3 miliardy eur. Ke snížení zisku došlo mimo jiné v důsledku celní politiky administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Server deníku Bild však také upozornil, že úspory ve výši více než 3,5 miliardy eur v divizi osobních automobilů však některé z nepříznivých faktorů zmírnily.
Tržby se také snížily o devět procent na 132,2 miliardy eur. Provozní zisk před zdaněním poklesl podle dostupných informací o celých 57 procent. Na 5,82 miliardy eur. Předseda správní rady společnosti Mercedes-Benz Ola Källenius prohlásil, že společnost je na rok 2026 připravena a flexibilně provede změny, které bude třeba provést.
Celkově skupina prodala přibližně 2,16 milionu osobních automobilů a dodávek. Z toho bylo něco málo přes 1,8 milionu osobních automobilů, což představuje pokles o devět procent. Největší problémy se projevily v Číně, kdy došlo k propadu prodeje o 19 procent.
Do roku 2027 si Mercedes-Benz klade za cíl snížit výrobní náklady o deset procent, stejně jako fixní náklady. Společnost také plánuje šetřit na materiálu. Podle agentury Reuters ujišťoval investory, že prioritou společnosti teď bude růst a lepší zisky.
