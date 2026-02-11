MHMP: Pražané rozhodli pro název Dvorecký most téměř 78 procenty hlasů

Občané si mohli vybírat mezi názvy Dvorecký most a most Anežky České. Výsledky jsou podle hlasování zcela jednoznačné, z celkem 7 595 hlasů jich patřilo Dvoreckému mostu 5 914, tedy 77,87 %. Celkem 1 680 Pražanů zvolilo most Anežky České, v jednom případě byl lístek neplatný. Hlasování občanů v nejbližší době doplní odborné stanovisko Místopisné komise Rady hl. m. Prahy, finální rozhodnutí následně vydají pražští radní.
Nový most přes Vltavu by se podle Pražanů měl jmenovat Dvorecký most. Na výběr byla ještě možnost pojmenovat nový most po Anežce České, nicméně pro tuto variantu hlasovalo pouze asi 22 % lidí. Celkem bylo online a fyzicky odevzdáno 7 595 hlasů - pro Dvorecký most se vyslovilo 5 914 lidí (77,87 %), pro most Anežky České 1 680 hlasujících (22,13 %), jeden hlas byl neplatný.
„Možnost hlasovat o pojmenování nového mostu online prostřednictvím Portálu Pražana v praxi potvrdila, že se jedná o funkční řešení, jak mohou občané participovat na rozhodování o chodu metropole. V minulosti jsme podobný postup zvolili třeba v případě výběru jména pro malou luskounku Šišku. Tenkrát možnost hlasování online využili necelé dva tisíce lidí. Tentokrát na Portálu Pražana hlasovalo rekordních 7 299 lidí. Dvorecký most přitom získal 5 669 hlasů, most Anežky České 1 630 hlasů. V nadcházejících týdnech tuto jednoznačnou volbu ještě potvrdí svými hlasy pražští radní,“ uvádí Jaromír Beránek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Je skvělé, že lidé mohli vyjádřit svůj názor. Zároveň mám radost, že zvítězil právě zeměpisný název, myslím si, že se už propsal do povědomí veřejnosti a nezměnilo by se to, i kdyby se oficiálně jmenoval jinak,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.
„Jsem rád, že veřejnost dala najevo svou preferenci místopisného názvu. Označení Dvorecký most se používá od samého počátku příprav projektu, je vžité a přirozeně zakořeněné v dané lokalitě. Most ale nebude pouze významnou dopravní stavbou Prahy. Stane se také výrazným uměleckým prvkem ve veřejném prostoru – jeho součástí bude unikátní lampový park od výtvarníka Krištofa Kintery, který přispěje k tomu, že se toto místo stane nejen spojnicí mezi břehy Vltavy, ale i svébytným kulturním bodem na mapě města,“ připojuje Tomáš Slabihoudek, radní hl. m. Prahy pro pro oblast kultury, cestovního ruchu, péče o památky, národnostní menšiny, výstavnictví a animal welfare.
Další možností hlasování bylo prostřednictvím tištěného hlasovacího lístku přímo na městských částech Praha 4 a 5 a také na podatelnách pražského magistrátu. Hlasování pomocí papírového lístku využilo 296 občanů a výsledky opět ovládl název Dvorecký most, který byl volbou pro 245 z hlasujících. Most Anežky České získal 50 hlasů, jeden lístek byl neplatný, kdy hlasující označil obě varianty.
Zatímco na městských částech dopadlo papírové hlasování zcela jasně pro Dvorecký most (V Praze 4 bylo odevzdáno celkem 116 hlasů - 112 pro Dvorecký most a 4 pro most Anežky České; v Praze 5 bylo odevzdáno 62 hlasů - 58 pro Dvorecký most, 3 pro Anežku Českou, 1 neplatný), při hlasování na podatelnách magistrátu nebyl rozdíl tak jednoznačný. Ze 118 odevzdaných hlasů bylo 75 hlasů pro Dvorecký most, 43 hlasů pak pro most Anežky České.
„Od počátku preferujeme místopisný název a jsem rád, že stejný názor projevili nejen obyvatelé naší městské části, ale také ostatní Pražané. Dosavadní pracovní název Dvorecký most se tak již zcela evidentně vžil a je lidmi všeobecně používán,“ popisuje starosta Prahy 4 Ondřej Kubín.
„Výsledek ankety je přesvědčivý a myslím si, že také správný. Pevně věřím, že fanouškům druhé možnosti to nemusí být líto a brzy v Praze vznikne stavba, která bude hodna jména naší světice,“ dodává starosta Prahy 5 Lukáš Herold.
Hlasování občanů nyní doplní odborné stanovisko Místopisné komise Rady hl. m. Prahy, která se výběrem názvosloví zabývá a zajišťuje jeho historickou, jazykovou a místopisnou správnost. Kombinace veřejné volby a expertního doporučení poskytne Radě hl. m. Prahy komplexní podklad pro rozhodnutí. Po ukončení hlasování tak na základě vyhodnocení výsledků a doporučení Místopisné komise Rady hl. m. Prahy rozhodne o finálním návrhu názvu mostu Rada hl. m. Prahy.
Nový most představuje nejen významné dopravní propojení Prahy 4 a Prahy 5, ale také architektonický a urbanistický prvek, který se stane součástí městské identity. Po dokončení se stane významnou spojnicí pro obyvatele metropole. Sloužit bude pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty i chodce a jeho zprovoznění se předpokládá v dubnu letošního roku. Celkové náklady na výstavbu včetně světelného parku a úprav okolí se odhadují na přibližně 1,49 miliardy korun bez DPH. S dalšími pracemi, novým parkem a úpravami na obou březích Vltavy, včetně vybudování nové vodácké základny v Podolí, jsou náklady předpokládány ve výši asi 1,97 miliardy korun bez DPH. Návrh mostu z bílého betonu odkazuje ke kubismu a brutalismu, jeho autory jsou architekti ze studií Atelier 6 a TUBES.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.