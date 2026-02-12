DIAMO: Jsme partnerem projektu LIFE COALA

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod Karviná, je jedním z partnerů projektu, připraveného pod vedením Moravskoslezského kraje (MSK) – IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation č. j. LIFEIPC20/CZ/000004, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně z programu „LIFE“ na základě podepsané Dohody o partnerství s finančním příspěvkem – č. D100/16000/00047/22/00 ze dne 17. 3. 2022.
Globálním cílem projektu je úspěšně implementovat cíle Adaptační strategie na dopady změny klimatu (přijaté v lednu 2020), a tím zvýšit klimatickou odolnost Moravskoslezského kraje, zlepšit kvalitu prostředí pro život jeho obyvatel a podpořit jeho udržitelný rozvoj. Hlavním cílem je zavést systém adaptace a ve vazbě na ni i mitigace v kraji, který se stane součástí běžných agend na úrovni místních samospráv i žadatele MSK. Dalšími cíli je zlepšit využití i koordinaci potřebných nástrojů, zapojit významné stakeholdery, navázat těsná partnerství s podobnými regiony v EU, čímž se mimo jiné přispěje k úspěšné transformaci kraje a dlouhodobému zlepšení jeho image.
Účelem projektu je podpora aktivit zaměřených na adaptaci území MSK a pohornické krajiny na dopady klimatické změny.
Partnery projektu jsou:
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
- Moravskoslezský kraj
- Moravskoslezské investice a Development, a.s.
- Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
- Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
- Ministerstvo životního prostředí
- Wojewodztwo Ślaskie
- DIAMO, s. p.
- Statutární město Karviná
- Statutární město Havířov
- Město Orlová
- Nadace Partnerství „Czech Envirometal Partnership Foundation“
- Vysoká škola báňská
- Glowny Instytut Górnictwa
Doba realizace projektu je od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2031.
Stěžejní aktivitou DIAMO je aktivita C.7.4. Pilotní rekultivace lokality ovlivněné těžbou. Metodiky zpracované Vysokou školou báňskou „Pěstování vinné révy na odvalech OKR“ a „Metodika pro obnovu trvalých travních porostů na odvalech OKR“ byly podkladem pro zpracování prováděcí projektové dokumentace naší aktivity.
Předmětem prováděcí projektové dokumentace je založení pokusných ploch a následná tříletá péče na odvalu D1 v Paskově. V rámci pilotního projektu budou ověřeny doporučené rekultivační postupy na xerotermních stanovištích odvalu, která lze běžnými lesnickými a zemědělskými postupy jen obtížně rekultivovat.
Návrhy pokusných ploch na odvalu jsou rozděleny do dvou částí:
- založení a tříletá následná péče výsadeb révy vinné
- založení a tříletá následná péče pokusných ploch travních směsí
Na strmých jižních svazích odvalu bude vysazena pokusná vinice se třemi způsoby vedení révy vinné (vedení na hlavu, kordonové vedení a rýnsko-hessenské vedení s technikou Gyuotova řezu) pro ověření možností pěstování vinné révy na xerotermním specifickém stanovišti odvalu. Byly vybrány tři odrůdy – Sylvánské zelené – stolní odrůda, Malverina – moštová odrůda a chrupka bílá – rezistentní moštová odrůda.
Na temeni odvalu budou založeny pokusné plochy s různými druhy travních směsí, které zohledňují vlhkostní poměry stanoviště. Jedná se o tři stanoviště – suché, středně vlhké a vlhké stanoviště. Pro každé stanoviště jsou navrženy dvě různé výsevní směsi a bude proveden jarní a podzimní výsev.
Předpokládaný harmonogram následné realizace:
- 3. Q roku 2026 předání zájmového území a zahájení přípravných prací – oprava erozních rýh, příprava ploch pro výsevy travních směsí a výsadbu vinné révy, výstavba oplocenky, založení konstrukcí pro jednotlivé typy vedení révy vinné, provedení hydroosevu
- výsev travních směsí a výsadba révy vinné – podzim 2026, jaro 2027
- následná údržba v letech 2027 až 2030
- ukončení k 30. 6. 2030
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.