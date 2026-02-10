Richterová s papírem u pultíku. Sama kritizovala ANO za „notičky“

10.02.2026 17:33 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Poslankyně Olga Richterová ve svém odpoledním vystoupení v Poslanecké sněmovně navrhla zařadit na program schůze bod o odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Zdůvodnila to tím, že předseda Sněmovny má podle ní reprezentovat respekt k ústavě, demokratickým pravidlům a zájmům České republiky. Okamura podle ní tyto nároky svým chováním nenaplňuje.

Richterová s papírem u pultíku. Sama kritizovala ANO za „notičky“
Foto: X
Popisek: Olga Richterová vyvěsila ukrajinskou vlajku z okna klubu Pirátů

„Dnes opět předkládáme společně jako opoziční strany, k bodu, pro nějž jsme sebrali jako Piráti, TOP 09, ODS, STAN a KDU-ČSL 92 podpisů z 80 potřebných pro zařazení bodu a pro projednání odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny,“ uvedla Richterová, která je zásadně proti dalšímu setrvávání Tomia Okamury ve funkci předsedy Sněmovny.

„Návrh tedy předkládám na základě těch 92 sebraných podpisů všech pěti opozičních poslaneckých klubů,“ prohlásila Richterová a připomněla i existenci občanské petice požadující odvolání Okamury. Návrh je tedy podle ní reakcí na přání veřejnosti, která si přeje změnu na této vysoké ústavní pozici.

„My, kteří předkládáme tento návrh na změnu pořadu této schůze, tento hlas lidí, Češek a Čechů, slyšíme. Bereme ho vážně. Společnými silami všech opozičních stran ho zesilujeme a přenášíme ho sem, na půdu Poslanecké sněmovny,“ uvedla Richterová, která své vystoupení četla z připraveného textu.

Sama přitom nedávno během schůze k nedůvěře vládě kritizovala, že poslanci hnutí ANO údajně dostávají ke svým projevům „notičky“. Na toto její vyjádření reagoval místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO). Uvedl, že se kvůli nim zvažuje obrátit na mandátový a imunitní výbor, a vyzval Richterovou, aby svá tvrzení doložila, nebo se omluvila.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  Piráti
  poslankyně
„A protože žádný není, tak aby takovéto věci do budoucna bez důkazů neříkala. Musím to řešit přes mandátový výbor, protože poslanci jsou chráněni ohledně projevů v Poslanecké sněmovně, to ale neznamená, že tam budou bezděčně lhát,“ uvedl Nacher v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Ing. Patrik Nacher

  ANO 2011
  1. místopředseda PS PČR
Psali jsme:

„Mnozí z nás by se toho raději nedožili!“ Co nás čeká s přijetím eura? Bulhaři už to vědí
Hřib (Piráti): Vláda kupí další a další sliby bez jasného krytí
Jiří Paroubek: Umělci si předvolali ministra kultury na koberec
Merz představí „turbo plány“ pro EU

V následných vystoupeních opozice rozšířila palbu na vládu i mimo téma Okamurova setrvání. Vít Rakušan (STAN) řekl, že by opozice mohla „vyobstruovat“ celou schůzi kritikou kroků Babišovy vlády, ale dělat to prý nebude; místo toho navrhl zařadit bod „Budoucnost veřejnoprávních médií“ a vyzval vládu, aby dodala konkrétní finanční model, když chce rušit koncesionářské poplatky a převést financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Ostře také zpochybnil způsob, jakým se tlačí změny jednacího řádu „na sílu“, a přihodil i další bod: výzvu vládě k aktivnější roli při vyjednávání změn ETS 2, kde připomněl předvolební sliby o „zrušení“ a realitu po volbách.

Mgr. Vít Rakušan

  STAN
  poslanec
Michaela Šebelová (STAN) otevřela projev poděkováním ministrovi za srovnání odměn olympioniků a paralympioniků, ale pak přešla do kritiky rozpočtu: STAN ho odmítne, protože podle nich porušuje rozpočtovou odpovědnost, „projídá budoucnost“ a paradoxně škrtá i sport. Vysmála se „cedulce na schodech“ (chůze místo výtahu) jako PR bez obsahu a žádala skutečná systémová opatření a investice do infrastruktury. Zmínila také téma kratomu a automatů (regulace má podle ní pokrýt i další látky), a nakonec navrhla praktický bod: urychleně projednat ratifikaci smlouvy ČR–SR o přeshraniční spolupráci záchranky s tím, že v praxi může ušetřit čas a „v jednotkách případů zachránit život“.

Mgr. Michaela Šebelová

  STAN
  poslankyně
Do třetice Martin Kupka (ODS) spustil tvrdou kritiku „rozbitého rozpočtu“ Aleny Schillerové: schodek 310 mld., spor s Národní rozpočtovou radou a varování před růstem nákladů na obsluhu dluhu (110 mld. letos, perspektiva až 200 mld.). Přidal výtky k obraně a k ETS 2 a současně varoval, že zrušení koncesionářských poplatků je cesta k mocenskému tlaku na ČT a ČRo skrze rozpočet. Matěj Ondřej Havel (TOP 09) si vzal na mušku vládní plán zrušit NERV jako „vypnutí odborné protiváhy“ a navrhl bod „Zrušit NERV je zbabělé rozhodnutí vlády“.

Mgr. Martin Kupka

  ODS
  poslanec
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  TOP 09
  poslanec
Následně Patrik Nacher (ANO) reagoval jako „korektor“: bránil změnu financování médií s odkazem na praxi v řadě zemí EU, připomněl historické výroky ODS o rušení poplatků a tvrdil, že opozice „straší“; jako argumenty uvedl i nákladnost výběru poplatků a nerovnoměrné dopady na seniory. 
 

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tohle-uz-nejde-prejit-Nacher-chce-zakrocit-proti-Richterove-786768

Článek obsahuje štítky

Okamura , piráti , Poslanecká sněmovna , Richterová , Nacher , ANO , notičky

