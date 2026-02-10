Richterová s papírem u pultíku. Sama kritizovala ANO za „notičky“

„Dnes opět předkládáme společně jako opoziční strany, k bodu, pro nějž jsme sebrali jako Piráti, TOP 09, ODS, STAN a KDU-ČSL 92 podpisů z 80 potřebných pro zařazení bodu a pro projednání odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny,“ uvedla Richterová, která je zásadně proti dalšímu setrvávání Tomia Okamury ve funkci předsedy Sněmovny.
„Návrh tedy předkládám na základě těch 92 sebraných podpisů všech pěti opozičních poslaneckých klubů,“ prohlásila Richterová a připomněla i existenci občanské petice požadující odvolání Okamury. Návrh je tedy podle ní reakcí na přání veřejnosti, která si přeje změnu na této vysoké ústavní pozici.
„My, kteří předkládáme tento návrh na změnu pořadu této schůze, tento hlas lidí, Češek a Čechů, slyšíme. Bereme ho vážně. Společnými silami všech opozičních stran ho zesilujeme a přenášíme ho sem, na půdu Poslanecké sněmovny,“ uvedla Richterová, která své vystoupení četla z připraveného textu.
Sama přitom nedávno během schůze k nedůvěře vládě kritizovala, že poslanci hnutí ANO údajně dostávají ke svým projevům „notičky“. Na toto její vyjádření reagoval místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO). Uvedl, že se kvůli nim zvažuje obrátit na mandátový a imunitní výbor, a vyzval Richterovou, aby svá tvrzení doložila, nebo se omluvila.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
„A protože žádný není, tak aby takovéto věci do budoucna bez důkazů neříkala. Musím to řešit přes mandátový výbor, protože poslanci jsou chráněni ohledně projevů v Poslanecké sněmovně, to ale neznamená, že tam budou bezděčně lhát,“ uvedl Nacher v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
Ing. Patrik Nacher
V následných vystoupeních opozice rozšířila palbu na vládu i mimo téma Okamurova setrvání. Vít Rakušan (STAN) řekl, že by opozice mohla „vyobstruovat“ celou schůzi kritikou kroků Babišovy vlády, ale dělat to prý nebude; místo toho navrhl zařadit bod „Budoucnost veřejnoprávních médií“ a vyzval vládu, aby dodala konkrétní finanční model, když chce rušit koncesionářské poplatky a převést financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Ostře také zpochybnil způsob, jakým se tlačí změny jednacího řádu „na sílu“, a přihodil i další bod: výzvu vládě k aktivnější roli při vyjednávání změn ETS 2, kde připomněl předvolební sliby o „zrušení“ a realitu po volbách.
Michaela Šebelová (STAN) otevřela projev poděkováním ministrovi za srovnání odměn olympioniků a paralympioniků, ale pak přešla do kritiky rozpočtu: STAN ho odmítne, protože podle nich porušuje rozpočtovou odpovědnost, „projídá budoucnost“ a paradoxně škrtá i sport. Vysmála se „cedulce na schodech“ (chůze místo výtahu) jako PR bez obsahu a žádala skutečná systémová opatření a investice do infrastruktury. Zmínila také téma kratomu a automatů (regulace má podle ní pokrýt i další látky), a nakonec navrhla praktický bod: urychleně projednat ratifikaci smlouvy ČR–SR o přeshraniční spolupráci záchranky s tím, že v praxi může ušetřit čas a „v jednotkách případů zachránit život“.
Do třetice Martin Kupka (ODS) spustil tvrdou kritiku „rozbitého rozpočtu“ Aleny Schillerové: schodek 310 mld., spor s Národní rozpočtovou radou a varování před růstem nákladů na obsluhu dluhu (110 mld. letos, perspektiva až 200 mld.). Přidal výtky k obraně a k ETS 2 a současně varoval, že zrušení koncesionářských poplatků je cesta k mocenskému tlaku na ČT a ČRo skrze rozpočet. Matěj Ondřej Havel (TOP 09) si vzal na mušku vládní plán zrušit NERV jako „vypnutí odborné protiváhy“ a navrhl bod „Zrušit NERV je zbabělé rozhodnutí vlády“.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Následně Patrik Nacher (ANO) reagoval jako „korektor“: bránil změnu financování médií s odkazem na praxi v řadě zemí EU, připomněl historické výroky ODS o rušení poplatků a tvrdil, že opozice „straší“; jako argumenty uvedl i nákladnost výběru poplatků a nerovnoměrné dopady na seniory.
