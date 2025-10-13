Celní správa: Důmyslně skryté cigarety odhalili celníci

V prvním případě se jednalo o 6 tisíc kusů cigaret v hodnotě více než 48 tisíc korun. Neznačené cigarety se nacházely ve skladu na tržnici v Chebu, uložené v taškách, které byly zároveň určené k prodeji.
V druhém případě kontrola proběhla v provozovně večerky v Karlových Varech, jednalo se celkem o 2 500 kusů neznačených cigaret v hodnotě více než 20 tisíc korun. Několik cigaret bylo skryto v zásuvce pod prodejním pultem. Další část se nacházela v pověšené riflové bundě ve skladu a v pánské tašce pověšené vedle této bundy. Dále byly nalezeny cigarety v dárkových taškách, které byly vystaveny na vrchních policích v blízkosti prodejního pultu. Poslední část se nacházela v kartonové krabici od lihovin, která byla umístěna na skříňce za pečící troubou vedle prodejního pultu.
Třetí kontrola proběhla na tržnici v Sokolově, zadrženo bylo celkem 4 880 kusů cigaret v hodnotě více než 40 tisíc korun. Tabákové výrobky byly skryty v bundách zavěšených pod střechou a ve skříňce v tašce od notebooku.
V obci Hranice zadrželi celníci dalších 4 560 kusů cigaret v hodnotě téměř 22 tisíc korun. V tomto případě se neznačené cigarety nacházely v přilehlém skladovacím prostoru provozovny, konkrétně pod úložnými regály, zastrčené za bedýnkami s cibulí a česnekem.
Zjištěná porušení kontrolovaných subjektů budou celníci dále řešit ve správním a daňovém řízení. Zadržené cigarety budou zničeny pod celním dohledem.
autor: Tisková zpráva