Celní správa: Důmyslně skryté cigarety odhalili celníci

14.10.2025 19:28 | Tisková zpráva

Celníci v Karlovarském kraji zjistili další neznačené cigarety. Při kontrolách zaměřených na prodej a skladování vybraných výrobků zadrželi jen v měsíci září více než 13 tisíc kusů cigaret. Únik na spotřební dani činí téměř 64 tisíc korun. Všechny cigarety byly před kontrolou celníků důmyslně ukryty.

Celní správa: Důmyslně skryté cigarety odhalili celníci
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

V prvním případě se jednalo o 6 tisíc kusů cigaret v hodnotě více než 48  tisíc  korun. Neznačené cigarety se nacházely ve skladu na tržnici v Chebu, uložené v taškách, které byly zároveň určené k prodeji.

V druhém případě kontrola proběhla v provozovně večerky v Karlových Varech, jednalo se celkem o 2 500 kusů neznačených cigaret v hodnotě více než 20 tisíc korun. Několik cigaret bylo skryto v zásuvce pod prodejním pultem. Další část se nacházela v pověšené riflové bundě ve skladu a v pánské tašce pověšené vedle této bundy. Dále byly nalezeny cigarety v dárkových taškách, které byly vystaveny na vrchních policích v blízkosti prodejního pultu. Poslední část se nacházela v kartonové krabici od lihovin, která byla umístěna na skříňce za pečící troubou vedle prodejního pultu.

Třetí kontrola proběhla na tržnici v Sokolově, zadrženo bylo celkem 4 880 kusů cigaret v hodnotě více než 40 tisíc korun. Tabákové výrobky byly skryty v bundách zavěšených pod střechou a ve skříňce v tašce od notebooku.

V obci Hranice zadrželi celníci dalších 4 560 kusů cigaret v hodnotě téměř 22 tisíc korun. V tomto případě se neznačené cigarety nacházely v přilehlém skladovacím prostoru provozovny, konkrétně pod úložnými regály, zastrčené za bedýnkami s cibulí a česnekem.

Zjištěná porušení kontrolovaných subjektů budou celníci dále řešit ve správním a daňovém řízení. Zadržené cigarety budou zničeny pod celním dohledem.

Psali jsme:

Podrží Babiš Turka? Zásadní bitva o prosazení vůle voličů, zní internetem
Prezident Pavel: Před Ruskem musíme chránit fakta, svobodná média a demokracii
U soudu létaly miliony. Vypovídal klíčový svědek Dozimetru
Walter se prohlásil za Waltraud. A nastoupil v Rakousku do ženské věznice

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

autor: Tisková zpráva

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane Babiši

Obracím se na Vás jako na budoucího premiéra, protože si myslím, že je nutné řešit následující problém. Legálně se u nás prodávají drogy s HHC, THC a další. Na sociálních sítích se dočtete, že rodiče či učitelé či kamarádky řešili bezvědomí dětí po požití jakýchsi bonbonů, trubiček a kdoví čeho ješt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxiduNepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxidu Fermentovaný česnekový med jako silné domácí antibiotikumFermentovaný česnekový med jako silné domácí antibiotikum

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Celní správa: Důmyslně skryté cigarety odhalili celníci

19:28 Celní správa: Důmyslně skryté cigarety odhalili celníci

Celníci v Karlovarském kraji zjistili další neznačené cigarety. Při kontrolách zaměřených na prodej …