Záchody plné zlata na Ukrajině, skandál v Bruselu. Vážná slova o zániku EU

04.12.2025 13:41 | Monitoring

„Od záchodů naplněných zlatem na Ukrajině až po zatčení Mogheriniové, bývalé vysoké komisařky pro zahraniční věci: To je trajektorie, kterou si EU připravuje vlastní zánik.“ V souvislosti s novou bruselskou aférou padla tvrdá slova.

Záchody plné zlata na Ukrajině, skandál v Bruselu. Vážná slova o zániku EU
Foto: Screen X Marco Rizzo
Popisek: koláž srovnání bruselské aféry Mogheriniové a kyjevské korupční aféry

V posledních několika dnech plnila stránky řady médií na celém světě velká korupční aféra na Ukrajině. Ale teď se přidala i velká aféra v EU. Hraje v ní hlavní roli bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která čelí obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek, korupce a střetu zájmů.

Aféra vyplavala na povrch ve chvíli, kdy EU hledá způsoby, jak udržet nad vodou Ukrajinu. Tu Ukrajinu, která sama bojuje s korupcí a které se mnozí evropští politici zdráhají předat další peníze. Předseda Suverénní lidové demokracie, což je euroskeptická politická strana vzniklá v roce 2023, Marco Rizzo bez okolků sáhl ke srovnání zlatého záchodu ukrajinského oligarchy Timura Mindiče a aktuální aféry Mogheriniové.

„Od záchodů naplněných zlatem na Ukrajině až po zatčení Mogheriniové, bývalé vysoké komisařky pro zahraniční věci: To je trajektorie, kterou si EU připravuje vlastní zánik,“ napsal Marco Rizzo na sociální síti X.

Přidal i fotku.

dvě korupční aféry

 

 

Státní zástupci oznámili, že vedle Mogheriniové, jsou obviněni ještě další dva lidé. Server britského deníku The Guardian uvedl, že vyšetřování se týká financování přípravy mladých diplomatů.

„Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) Mogheriniovou jmenovitě nezmínil, ale uvedl, že rektorka College of Europe v Bruggách – což je její role – byla o obviněních formálně informována. … Vyšetřování, které vedlo k policejním raziím v sídle zahraniční služby EU v Bruselu a na elitní postgraduální škole College of Europe, stejně jako v domě Mogheriniové, hluboce šokovalo zasvěcené osoby Evropské unie,“ uvedl server britského deníku. 

Úřad Evropského veřejného žalobce (EPPO), agentury EU odpovědné za stíhání podvodů týkajících se evropských fondů, uvedl, že obvinění se týkají „podvodů s veřejnými zakázkami, korupce, střetu zájmů a porušení profesního tajemství“.

Ve středu vydala Mogheriniová prohlášení prostřednictvím College of Europe.

„Ve své dlouhé tradici College vždy uplatňovala a bude i nadále uplatňovat nejvyšší standardy integrity a spravedlnosti,“ uvedla. „Mám plnou důvěru v systém justice a věřím, že bude ověřena správnost jednání College.“

College of Europe uvedla, že bude plně spolupracovat s úřady „v zájmu transparentnosti a respektování vyšetřovacího procesu“.

Diplomatická akademie byla spuštěna jako pilotní projekt v roce 2022 s rozpočtem téměř 1 milion eur a cílem je „vybudovat evropský diplomatický sbor, který sdílí skutečně společnou diplomatickou kulturu“. Takto se akademie prezentuje na vlastních internetových stránkách.

Zdroje:

https://coleurope.eu/statement-mrs-federica-mogherini-rector-college-europe

https://t.co/BoelpW8S2v

https://twitter.com/MarcoRizzoDSP/status/1996191713736712302?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.theguardian.com/world/2025/dec/03/former-eu-chief-diplomat-federica-mogherini-accused-corruption-fraud

Článek obsahuje štítky

Brusel , ekonomika , EU , korupce , Ukrajina , zahraničí , Mogheriniová , Mindič , College of Europe

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

