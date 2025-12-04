Záchody plné zlata na Ukrajině, skandál v Bruselu. Vážná slova o zániku EU

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Aféra vyplavala na povrch ve chvíli, kdy EU hledá způsoby, jak udržet nad vodou Ukrajinu. Tu Ukrajinu, která sama bojuje s korupcí a které se mnozí evropští politici zdráhají předat další peníze. Předseda Suverénní lidové demokracie, což je euroskeptická politická strana vzniklá v roce 2023, Marco Rizzo bez okolků sáhl ke srovnání zlatého záchodu ukrajinského oligarchy Timura Mindiče a aktuální aféry Mogheriniové.
„Od záchodů naplněných zlatem na Ukrajině až po zatčení Mogheriniové, bývalé vysoké komisařky pro zahraniční věci: To je trajektorie, kterou si EU připravuje vlastní zánik,“ napsal Marco Rizzo na sociální síti X.
Přidal i fotku.
Dai cessi d’oro in Ucraina all’arresto della Mogherini, già alto commissario per gli Esteri: ecco la parabola con cui la UE sta apparecchiando la sua fine. pic.twitter.com/BoelpW8S2v— Marco Rizzo (@MarcoRizzoDSP) December 3, 2025
Státní zástupci oznámili, že vedle Mogheriniové, jsou obviněni ještě další dva lidé. Server britského deníku The Guardian uvedl, že vyšetřování se týká financování přípravy mladých diplomatů.
Úřad Evropského veřejného žalobce (EPPO), agentury EU odpovědné za stíhání podvodů týkajících se evropských fondů, uvedl, že obvinění se týkají „podvodů s veřejnými zakázkami, korupce, střetu zájmů a porušení profesního tajemství“.
Ve středu vydala Mogheriniová prohlášení prostřednictvím College of Europe.
„Ve své dlouhé tradici College vždy uplatňovala a bude i nadále uplatňovat nejvyšší standardy integrity a spravedlnosti,“ uvedla. „Mám plnou důvěru v systém justice a věřím, že bude ověřena správnost jednání College.“
College of Europe uvedla, že bude plně spolupracovat s úřady „v zájmu transparentnosti a respektování vyšetřovacího procesu“.
Diplomatická akademie byla spuštěna jako pilotní projekt v roce 2022 s rozpočtem téměř 1 milion eur a cílem je „vybudovat evropský diplomatický sbor, který sdílí skutečně společnou diplomatickou kulturu“. Takto se akademie prezentuje na vlastních internetových stránkách.
autor: Miloš Polák