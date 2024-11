Celní správa: Podvodem si na fiktivních fakturách přišli na dvacet sedm milionů korun

Fyzické a právnické osoby v období nejméně od ledna 2022 do března letošního roku vytvářely účelově řetězce firem, prostřednictvím kterých fiktivně fakturovaly práce a služby. Tím společně soustavně a systematicky krátily daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických a fyzických osob a neoprávněně se tak obohatily na úkor České republiky. Účelem eliminace daňové povinnosti vzniklé z titulu vlastní obchodní činnosti zcela účelově využily obchodní společnosti, a to buď přímo, popřípadě prostřednictvím jimi nastrčených osob. Ty zapojily do účelových obchodních řetězců, kde pak předstíraly nákupy a prodeje zboží nebo služeb a platby za ně. Někteří jednatelé společností o mechanismu daňových podvodů nevěděli. Jiní naopak zapojeni byli a aktivně sháněli další subjekty, které postupně do podvodů zapojovali. Předmětem podnikatelské činnosti byly reklamní služby, úklidová činnost, dodání zboží, dovozy osobních automobilů.

Tímto jednáním firmy nepravdivě deklarovaly přijatá zdanitelná plnění od tuzemských plátců daně a snižovaly daňovou povinnost.

Na domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor se podílela stovka celníků. Byl zajištěn důkazní materiál prokazující prověřovanou trestnou činnost, zejména mobilní telefony, výpočetní technika, razítka, platební karty, účetnictví a téměř třicet účtů do celkové výše 26 694 472 korun. Jako náhradní hodnota za škodu způsobenou trestnou činností byly zajištěny zlaté investiční mince, 20,5 kilogramu investičního stříbra v celkové výši milion korun a směnka na částku milion a půl korun. Zadrženo bylo 11 podezřelých osob, přičemž jedna osoba je stíhána vazebně.

Případ celníci předali do vyšetřování KŘP hl. města Prahy, službě kriminální policie a vyšetřování.