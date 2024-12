Celní správa: Řidiče pod vlivem drog celníci předali policii

V pátek před polednem si hlídka celníků jedoucí po silnici I/52 směrem na Brno vybrala kontrole VW Golf s českou státní poznávací značkou. Světelným výstražným znamením řidiče upozornila, aby následoval služební vozidlo celní správy. Na parkovišti u čerpací stanice hlídka nejprve vyzvala řidiče k prokázání totožnosti, a poté přišly na řadu obvyklé otázky ohledně přepravy zboží zatíženého spotřební daní nebo podléhajícího zákazům či omezením.

Řidič popřel, že by cokoliv vezl. Údajně spěchal do zaměstnání, ale působil značně nervózně a z nejasných důvodů v hustém sněžení stáhl okénka vozu, do kterého pak sněžilo. Po výzvě, aby vystoupil z auta, si jeden z celníků všimnul zvláštní prázdné plastové tuby v kapse na dveřích u řidiče a dotázal se ho, zda je uživatelem drog. To sice řidič negoval, ale opak byl pravdou.

Postupnou kontrolou interiéru vozidla nejprve hlídka našla v úložném prostoru dveří krabičku se sušenou rostlinnou látkou, načež řidič přiznal, že užívá marihuanu. Pak celníci odhalili pod loketní opěrkou krabičku se „skleněnkami“ a sušinou a za sedadlem spolujezdce v bílé tašce papírovou krabici s další suchou rostlinnou látkou. Orientační test pozitivně reagoval na přítomnost THC.

Vzhledem k věcné nepříslušnosti hlídka prostřednictvím operačního centra celní správy kontaktovala Policii ČR. Policisté muže na místě podrobili testům ze slin na přítomnost omamných a psychotropních látek. Ty pozitivně reagovaly na přítomnost několika z nich. Muž i s jeho „kontrabandem“ byl policisty zadržen a převezen na služebnu k dalšímu řízení.