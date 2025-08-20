Nadace ČEZ: Charitativní jízdy na handbicích během plzeňského Festivalu na ulici

Přes 50 tisíc korun (přesně 50 429,-Kč) díky nim získalo Centrum paliativní a podpůrné medicíny, Lékařská fakulta v Plzni (LF). A taktéž více než 50 tisíc korun (přesně 50 588,-Kč) patří Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené. Souboje dvojic při minutovém spurtu naproti katedrále sv. Bartoloměje zakončili zástupci obou zmíněných institucí - prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. (za Centrum paliativní a podpůrné medicíny) a Silvie Tomsová (za Nadační fond. M. Kožené). Za až frenetického povzbuzování desítek přihlížejících věnovali symbolicky své síly a vyježděné koruny „soupeři“.
Vedoucí Centra paliativní a podpůrné medicíny, Lékařská fakulta v Plzni a zástupce přednosty Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a Fakultní nemocnice v Plzni Samuel Vokurka sám usedl během charitativní akce na kolo opakovaně a prozradil, kde se finance budou hodit: „Výtěžek využijeme na podporu vzdělávání i na praktickou péči studentů naší fakulty v oblasti paliativní a podpůrné medicíny. Tzn. buď v rámci výuky nebo i ve spolupráci s Hospicem sv. Lazara v Plzni.“
„Všechny prostředky odsud půjdou na vzdělávací programy naší nadace. V nejbližší době nás například čeká program, který podporuje mladé talentované zpěváky. Ti budou nacvičovat barokní kusy pod vedením dirigenta Marka Štryncla a pojedou v prosinci do Vatikánu ukončit Svatý rok,“ uvedla Jindřiška Pavlišová, vedoucí marketingu Nadace Magdaleny Kožené.
Centrum paliativní a podpůrné medicíny se věnuje tématům, která se dříve nebo později mohou dotknout téměř nás všech – péči o vážně nemocné, podpoře jejich rodin, komunikaci v těžkých chvílích a zachování důstojnosti až do konce života. LF v Plzni už dnes zařazuje tato témata do výuky budoucích lékařů a lékařek. Do vzdělávání budou zapojeni nejen studenti, ale také zdravotníci v praxi, učitelé i veřejnost. Kromě toho se chystá rozšířit spolupráci s plzeňským Hospicem sv. Lazara a dalšími odborníky, kteří se věnují péči o pacienty v nejtěžších obdobích života. Lékařská fakulta v Plzni je jediným zástupcem Univerzity Karlovy v Plzeňském kraji. Letos oslaví už 80 let od svého založení. Na lékařské povolání se na ní připravují studenti nejen z Česka, ale i ze světa. V současnosti je jich na fakultě přes 2000, z toho více než pětina cizinců. Vyučuje se tu jak všeobecné, tak i zubní lékařství. Výuka probíhá v českém i anglickém jazyce. Podporuje mj. také aktivity směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Od roku 2022 sídlí fakulta kompletně v novém kampusu v Plzni na Lochotíně, hned vedle fakultní nemocnice.
Nadační fond Magdaleny Kožené byl založen v roce 2016 s cílem systematicky podporovat základní umělecké školy (ZUŠ) jako prestižní a unikátní systém moderního uměleckého vzdělávání. Zaměřuje se na rozvoj uměleckých talentů, podporu nadstavbových aktivit ZUŠ, spolupráci mezi školami a výchovu nejmladší generace k sociální citlivosti prostřednictvím umění. Během osmi let své existence se fond proslavil zejména pořádáním celostátního festivalu ZUŠ Open, který se od původního happeningu vyprofiloval v respektovanou kulturní událost. Aktuálně realizuje řadu projektů zaměřených na podporu talentů, škol v sociálně slabších oblastech či propojování uměleckého vzdělávání s praxí. Aktivně spolupracuje s Asociací základních uměleckých škol ČR a zapojuje se do strategických jednání, která pomáhají prosazovat a chránit existenční i ekonomické zájmy ZUŠ. Usiluje o rozvoj, kvalitu a zvýšení povědomí o významu uměleckého školství v České republice.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. S Oranžovým kolem jeho doprovodný tým objíždí nejrůznější akce už od roku 2004. Přehled všech grantů najdete na webových stránkách Nadace ČEZ ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva