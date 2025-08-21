Farage slibuje Britům: Milujte se a množte se. Pomůžu vám

Agentura Ipsos zveřejnila průzkum, podle kterého se britská Reformní strana Nigela Farage těšila v červnu tohoto roku podpoře 34 procent voličů. Dnes vládnoucí labouristé mají ve stejném průzkumu podporu 25 procent voličů a konzervativci mají podporu asi 15 procent voličů.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Nigel Farage cítí šanci překreslit britskou politickou mapu a získat na svou stranu někdejší voliče konzervativců. Vsadil na jedno téma. „Nigel Farage prosazuje politiku, o které si myslí, že zvýší porodnost v Británii a získá si podporu voličů,“ napsal server Politico.
Británie potřebuje „úplnou změnu postojů o 180 stupňů“, aby zvýšila porodnost. Tato slova pronesl na konferenci Aliance pro zodpovědné občanství (ARC).
„Snažíme se drasticky omezit imigraci,“ zaznělo z reformní strany. „Zároveň se snažíme povzbudit Brity, kteří zde již žijí, k tomu, aby měli děti, abychom vyřešili populační krizi.“ Reformní strana volá např. po zrušení stropu přídavku na dvě děti, která ještě zaváděla vláda konzervativců v roce 2017. Vládnoucí Labouristická strana navzdory tlaku vlastních poslanců strop ponechala s odvoláním na rozpočtová omezení.
Odborníci se však neshodnou na tom, zda by politická opatření, jakkoli jsou nazývaná prorodinnými, skutečně vedla k tomu, že se na svět opravdu podívá více britských dětí. Farage slibuje těm, kteří založí rodinu, že jednoho z manželů osvobodí od daní až do okamžiku, kdy vydělá přes 25 tisíc liber. Na tiskové konferenci k tématu rodiny zdůraznil, že „nemoralizuje“, ale že se jednoduše snaží „rodinám usnadnit narození dětí“.
A zdá se, že tyto politické sliby Farageově straně přinášejí ovoce.
Server Politico upozornil, že podle průzkumu provedeného think-tankem More in Common prudce vzrostl podíl hlasů pro tuto stranu mezi ženami ve věku 18 až 26 let .
Britské rodiny však narážejí na jeden zásadní problém. Problém, který trápí i obyvatele Spojených států a mnoha dalších zemí. Bývaly doby, kdy bylo možné uživit rodinu z jednoho platu, zatímco druhý z partnerů zůstával doma a pečoval o děti a rodinný krb. Dnes už to často není možné, a to nejen v Británii.
Analytik Louise O'Gerana z výzkumného centra More in Common má za to, že Farageovi Reformisté touto částí programu míří na levicověji orientované voliče.
Reformisté si ale stále dávají pozor, aby se příliš neodklonili od pravicového směřování. Britská poslankyně za Reformisty Sarah Pochinová zopakovala, že Reformisté zruší strop dvoudětných dávek pouze „pro pracující rodiče“.
Výzkumnice z London School of Economics Dr. Ilona Pinterová v této souvislosti varovala, že stávající britský sociální model pravděpodobně uvrhne děti z rodin žadatelů o azyl do chudoby, čímž si britská společnost jako celek zadělává na problém. Narážela na fakt, že rodiny migrantů jsou již dnes odstřiženy od sociálních dávek britského království. A to je problém.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák