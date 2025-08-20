Celní správa: Daňová kobra odhalila milionové úniky na dani z přidané hodnoty

„Projekt Daňové kobry, kterou jsem před jedenácti lety zakládala, se dlouhodobě osvědčuje jako mimořádně efektivní nástroj v boji proti daňovým podvodům. I když objem podvodů na DPH postupně klesá, tým Kobry dosahuje stále výborných výsledků s výrazným fiskálním přínosem. Meziresortní spolupráce s Policií ČR a Celní správou ČR je přínosná pro všechny zúčastněné složky a umožňuje nám zaměřit se na ty nejkomplikovanější případy, které by samostatně nebylo možné efektivně řešit“, zmínila úvodem Simona Hornochová, generální ředitelka Generálního finančního ředitelství.
Významným pilířem v boji proti organizovanému zločinu je mezinárodní spolupráce. Cílem je zkvalitnit kooperaci všech dotčených subjektů prosazujících právo napříč členskými státy tak, aby byla dosažena maximální součinnost v boji proti organizovanému zločinu. Podvody se týkají zpravidla oblasti DPH, zahrnují falšování příjmových dokladů, nereálné smlouvy o práci, skryté příjmy nebo přesouvání příjmů do zahraničních společností za účelem snížení daňových povinností. Mezinárodní spolupráce a operativní sdílení informací tak představují klíčové nástroje pro odhalování a prověřování této trestné činnosti. V loňském roce bylo zajištěno 878 milionů korun. V letošním roce, do konce července, pak 242 milionů korun. „Daňové úniky představují ohrožení veřejných financí. Daňová kobra systematicky odhaluje a postihuje pachatele s cílem chránit poctivé daňové poplatníky a posilovat důvěru ve spravedlnost“, zdůraznil Tomáš Kubík, náměstek policejního prezidenta pro SKPV.
Z odhalených případů můžeme v současné době uvést například trestní spis Fakeflight. V tomto případě se jednalo o krácení daní při dovozu šperků z Turecka. Skupina osob obchodovala se zlatými šperky v hodnotě minimálně jedné miliardy korun. Zlato dovážely z Turecka přes Českou republiku do dalších států Evropské unie. Škodu vyšetřovatelé vyčíslili na 240 milionů korun. V závěrečné fázi realizace byla osobám zajištěna vozidla, finanční prostředky, 41 kilogramů zlatých šperků v hodnotě 50 milionů korun. Obviněným hrozí tresty odnětí svobody až na dvanáct let. Další případy, které je možné v současné době prezentovat, jsou trestní spisy SIDNEY, KAVAL a TOMAHAWK. Případy spolu souvisí a v určité míře a časové ose se prolínají a navazují na v minulosti řešené případy. Krácení daně z přidané hodnoty formou nelegálních optimalizací základu pro výpočet daně se dopouštěla organizovaná skupina osob. Ta vytvářela, průběžně obměňovala a udržovala v chodu několik souběžně fungujících účelově vytvořených řetězců společností. Ty generovaly fiktivní daňové doklady na míru desítkám koncových odběratelů. Zapojení původního hlavního organizátora, který byl v minulosti v roce 2022 hlavou organizované skupiny, detekovali a prověřovali celníci, a to v souvislosti s aktuálně páchanou trestní činností dalšími osobami. Z důvodu dlouhodobější hospitalizace hlavního organizátora vyvolané užíváním návykových látek a léků se vytvořila nová skupina pachatelů. Prověřováním brněnských celníků z Odboru pátrání bylo zjištěno i nedovolené obchodování s omamnými a psychotropními látkami. Pachatelé trestných činů jednali sofistikovaně, užívali skryté IP adresy k odesílání daňových přiznání, datové hovory a tzv. mizející zprávy. Byli velmi obezřetní, měli nastražený kamerový systém, používali střídání kurýrů, míst schůzek. Při realizacích celníci a policisté zadrželi 16 osob. Zajistili 22 milionů korun jako náhradní hodnotu (bankovní účty, sportovní luxusní vozidla, finanční produkty, prostředky na účtu developera ve výši zhruba 20 milionů korun). Škoda, která státu vznikla, byla vyčíslena na více než 43 milionů korun.
„Důležitá je promyšlená koordinace úkonů v daňovém a trestním řízení. Ta umožňuje v konkrétních případech dosažení strategických cílů metody Daňové kobry. Podstatná je včasná zákonná vzájemná výměna poznatků mezi správcem daně a policejním orgánem. Rozvoj a podpora Daňové kobry je a bude nadále jedním ze stěžejních témat, kterému se v boji proti organizovanému zločinu budeme nadále věnovat“, řekl na závěr generální ředitel Generálního ředitelství cel Marek Šimandl.
