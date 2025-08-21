Bez nás je to utopie. Rusko stupňuje svou cenu

47. prezident USA Trump připustil, že se Američané budou podílet na bezpečnostních zárukách poskytnutých Ukrajině. Jenže ve veřejném prostoru také zaznělo, že Spojeným státům nelze věřit. V Německu se mezitím debatuje o tom, zda se němečtí vojáci objeví přímo na Ukrajině. Z Ruska ve stejnou chvíli přišlo varování. A Poláci obvinili Ruskou federaci, že jen provokuje Severoatlantickou alianci.

Bez nás je to utopie. Rusko stupňuje svou cenu
Foto: X
Donald Trump

 Ukrajinci se již čtvrtým rokem brání ruské agresi. Donald Trump od svého druhého nástupu do pozice prezidenta v lednu 2025 chce tuto válku ukončit. Teď při zatím poslední schůzce v Bílém domě přislíbil, že se Američané budou podílet na poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině.

Ve stejné době se v Německu vedou debaty o tom, zda se Němci budou přímo podílet na posílení bezpečnosti Ukrajiny silou jedné brigády, tedy asi 5 tisíc vojáků. Někteří bezpečnostní experti se obávají, že taková akce by německý Bundeswehr až příliš zahltila.

Jenže z Ruska přišlo varování. Varování, že jakékoli debaty o bezpečnosti Ukrajiny bez Ruské federace jsou naprosto zbytečné a jsou cestou do „nikam“. Ministr zahraničí Sergej Lavrov kritizoval především evropské lídry, kteří se v pondělí setkali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Jsem si jistý, že na Západě, a zejména v USA, plně chápou, že seriózní diskuse o bezpečnostních zárukách bez zapojení Ruska je utopie – cesta nikam,“ řekl Lavrov kterého citoval The Moscow Times. „Nemůžeme souhlasit s tím, že se nyní navrhuje řešit otázky bezpečnosti, kolektivní bezpečnosti, bez Ruské federace. To nebude fungovat,“ doplnil podle agentury Reuters varovně Lavrov na společné tiskové konferenci po setkání s jordánským ministrem zahraničí.

A dočkal se odpovědi.

„Prioritou je i nadále spravedlivý, důvěryhodný a trvalý mír,“ napsal admirál Giuseppe Cavo Dragone v příspěvku na X.

 

 

 Polsko v téže době oznámilo, že se na jeho území zřítil stroj. Pravděpodobně ruský dron. Polsko obvinilo Rusko z provokace zemí NATO.

„Opět se potýkáme s provokací ze strany Ruské federace, s ruským dronem. … V klíčovém okamžiku, kdy probíhají diskuse o míru (na Ukrajině),“ řekl ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Jenže ve veřejném prostoru také zaznělo, že schůzka ve Washingtonu ukázala, že Spojeným státům již nelze plně důvěřovat. Bez obalu se o tom na sociální síti X rozepsal britský novinář a spisovatel Paul Mason.

Politici EU a britský premiér Keir Starmer sice podle britského novináře Trumpovi pomohli nepodlehnout Putinovým slovům z Aljašky, ale vyhráno prý není. Mason má za to, že Trump ve skutečnosti proměnil Bílý dům v obchod se suvenýry. Své tvrzení novinář doložil jednou fotografií.

Trumpův Bílý dům

„My v Evropě musíme vyvodit jeden strategický závěr. USA již nejsou spolehlivým ani předvídatelným spojencem. Vedoucí představitelé to viděli s plnou jasností. My v občanské společnosti musíme pochopit, jak hluboká je to krize,“ napsal Mason s tím, že jakýkoli stát se může stát obětí územních choutek jiné mocnosti. „Jakmile silou zrušíte jednu hranici, vstupují do hry všechny hranice... Evropané se nyní musejí chovat, jako by byli určenými cíli Putinova/Trumpova revizionismu...“ varoval britský novinář.

Podle Masona to v praxi znamená, že Evropané budou muset co nejrychleji posílit své zbrojní kapacity a na to jim 5 procent HDP výdajů na obranu ročně stačit nebude. Evropané si podle britského novináře musejí zkrátka a dobře uvědomit, že jsme ve stejné situaci, jaká nastala ve 30. letech 20. století, kdy změny hranic různých států byly na pořadu dne.

 

 

