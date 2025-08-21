Bez nás je to utopie. Rusko stupňuje svou cenu

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Ve stejné době se v Německu vedou debaty o tom, zda se Němci budou přímo podílet na posílení bezpečnosti Ukrajiny silou jedné brigády, tedy asi 5 tisíc vojáků. Někteří bezpečnostní experti se obávají, že taková akce by německý Bundeswehr až příliš zahltila.
Jenže z Ruska přišlo varování. Varování, že jakékoli debaty o bezpečnosti Ukrajiny bez Ruské federace jsou naprosto zbytečné a jsou cestou do „nikam“. Ministr zahraničí Sergej Lavrov kritizoval především evropské lídry, kteří se v pondělí setkali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
„Jsem si jistý, že na Západě, a zejména v USA, plně chápou, že seriózní diskuse o bezpečnostních zárukách bez zapojení Ruska je utopie – cesta nikam,“ řekl Lavrov kterého citoval The Moscow Times. „Nemůžeme souhlasit s tím, že se nyní navrhuje řešit otázky bezpečnosti, kolektivní bezpečnosti, bez Ruské federace. To nebude fungovat,“ doplnil podle agentury Reuters varovně Lavrov na společné tiskové konferenci po setkání s jordánským ministrem zahraničí.
A dočkal se odpovědi.
„Prioritou je i nadále spravedlivý, důvěryhodný a trvalý mír,“ napsal admirál Giuseppe Cavo Dragone v příspěvku na X.
Great, candid discussion among #NATO Chiefs of Defence, today.— Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC (@CMC_NATO) August 20, 2025
And excellent update on the security environment from our new SACEUR, his first with us.
I thanked everyone for their always proactive participation in these meetings: we are united, and that unity was truly… pic.twitter.com/O0UvCFyBPO
„Opět se potýkáme s provokací ze strany Ruské federace, s ruským dronem. … V klíčovém okamžiku, kdy probíhají diskuse o míru (na Ukrajině),“ řekl ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Jenže ve veřejném prostoru také zaznělo, že schůzka ve Washingtonu ukázala, že Spojeným státům již nelze plně důvěřovat. Bez obalu se o tom na sociální síti X rozepsal britský novinář a spisovatel Paul Mason.
Politici EU a britský premiér Keir Starmer sice podle britského novináře Trumpovi pomohli nepodlehnout Putinovým slovům z Aljašky, ale vyhráno prý není. Mason má za to, že Trump ve skutečnosti proměnil Bílý dům v obchod se suvenýry. Své tvrzení novinář doložil jednou fotografií.
„My v Evropě musíme vyvodit jeden strategický závěr. USA již nejsou spolehlivým ani předvídatelným spojencem. Vedoucí představitelé to viděli s plnou jasností. My v občanské společnosti musíme pochopit, jak hluboká je to krize,“ napsal Mason s tím, že jakýkoli stát se může stát obětí územních choutek jiné mocnosti. „Jakmile silou zrušíte jednu hranici, vstupují do hry všechny hranice... Evropané se nyní musejí chovat, jako by byli určenými cíli Putinova/Trumpova revizionismu...“ varoval britský novinář.
Podle Masona to v praxi znamená, že Evropané budou muset co nejrychleji posílit své zbrojní kapacity a na to jim 5 procent HDP výdajů na obranu ročně stačit nebude. Evropané si podle britského novináře musejí zkrátka a dobře uvědomit, že jsme ve stejné situaci, jaká nastala ve 30. letech 20. století, kdy změny hranic různých států byly na pořadu dne.
What happened in D.C.? ??1/ We, outside the classified zone, won't know for a while - because the European leaders pulled of something surreal: they pulled Trump back from getting sucked in to Putin's mental framework ... but... pic.twitter.com/1MEZ2aZMj0— Paul Mason (@paulmasonnews) August 19, 2025
autor: Miloš Polák
