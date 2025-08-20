Správa železnic: Mostecké nádraží projde proměnou

Úkolem vítězného týmu bude určit celkové pojetí odbavovací haly a komerčních prostor. Součástí zadání je také podoba nové lávky přes koleje, která nahradí dva stávající podchody. Předpokládané náklady celé stavby dosahují téměř 850 milionů korun, s rekonstrukcí se počítá v letech 2030–2031.
Účastníci soutěže navrhnou design interiéru budovy s hlavní odbavovací halou a rozmístění komerčních prostor. Důraz by přitom měli klást na komfort cestujících. Zaměří se také na podobu bezbariérové lávky na nástupiště a do místní části Rudolice, která se nachází za kolejištěm. Jejich úkolem je také sladit vzhled lávky se zastřešením nástupišť.
Součástí návrhu bude řešení fasády budovy ze 70. let minulého století, aby splňovala současné technické a estetické požadavky. Architekti se také zaměří na možné využití její východní části například pro zdravotnická zařízení a na proměnu bývalé restaurace na expozici uměleckých děl z železničních staveb. Součástí zadání je i ideový návrh využití výškové části budovy.
Pro odbavení cestujících bude v Mostě do budoucna sloužit pouze dnešní odjezdová hala. Menší příjezdová hala již nebude součástí veřejných prostor, ve stanici se zruší také oba stávající podchody pod kolejemi, které nahradí lávka.
autor: Tisková zpráva