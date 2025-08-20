Správa železnic: Mostecké nádraží projde proměnou

21.08.2025 7:33 | Tisková zpráva

Správa železnic vyhlásila architektonickou soutěž na přestavbu nádraží v Mostě.

Správa železnic: Mostecké nádraží projde proměnou
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Úkolem vítězného týmu bude určit celkové pojetí odbavovací haly a komerčních prostor. Součástí zadání je také podoba nové lávky přes koleje, která nahradí dva stávající podchody. Předpokládané náklady celé stavby dosahují téměř 850 milionů korun, s rekonstrukcí se počítá v letech 2030–2031.
Účastníci soutěže navrhnou design interiéru budovy s hlavní odbavovací halou a rozmístění komerčních prostor. Důraz by přitom měli klást na komfort cestujících. Zaměří se také na podobu bezbariérové lávky na nástupiště a do místní části Rudolice, která se nachází za kolejištěm. Jejich úkolem je také sladit vzhled lávky se zastřešením nástupišť.

Součástí návrhu bude řešení fasády budovy ze 70. let minulého století, aby splňovala současné technické a estetické požadavky. Architekti se také zaměří na možné využití její východní části například pro zdravotnická zařízení a na proměnu bývalé restaurace na expozici uměleckých děl z železničních staveb. Součástí zadání je i ideový návrh využití výškové části budovy.

Pro odbavení cestujících bude v Mostě do budoucna sloužit pouze dnešní odjezdová hala. Menší příjezdová hala již nebude součástí veřejných prostor, ve stanici se zruší také oba stávající podchody pod kolejemi, které nahradí lávka.

Psali jsme:

Správa železnic: Průjezd vlaků Prahou bude plynulejší
Správa železnic: Výkupy pozemků pro první úsek vysokorychlostních tratí začínají
Správa železnic: Provoz na nejmodernějším nádraží v Česku začíná
Správa železnic: Budově chebského nádraží se vrátí historický vzhled

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , správa železnic

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jiří Kobza byl položen dotaz

Netvrdíte to, že budou volby cinknuté hlavně vy jako opozice?

Já to teda dost často od SPD slyším, jak budou cinknuté vlivem korespondenční volby. Myslíte si to taky? A ještě, jak mám vědět, kdo se do sněmovny dostane a kdo ne? U některých stran je to jasné, ale je spousta těch, u nichž je to na hraně. Má smysl volit strany, které se v průzkumech pohybují ko...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dejte sbohem neustále suchým koláčůmDejte sbohem neustále suchým koláčům Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Správa železnic: Mostecké nádraží projde proměnou

7:33 Správa železnic: Mostecké nádraží projde proměnou

Správa železnic vyhlásila architektonickou soutěž na přestavbu nádraží v Mostě.