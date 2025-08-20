ČEZ: Temelín v červenci přivítal přes čtyři tisíce návštěvníků

20.08.2025

Zájemci o energetiku, ale i cyklisté, snoubenci nebo rodiny s dětmi. Ti všichni zavítali během července do Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. Celkově energetici během prvního prázdninového měsíce ve svém „íčku“ přivítali 4 291 návštěvníků. Od začátku letošního roku si expozice a program infocentra prohlédlo už 23 140 lidí.

„Vítáme každého. Program umíme připravit jak pro nejmenší návštěvníky, tak pro energetické odborníky. Největší zájem je tradičně o letní exkurze do areálu elektrárny. Termíny pro více než tři stovky zájemců byly letos rozebrány krátce po zveřejnění,“

uvedl Petr Šuleř, vedoucí komunikace jaderných elektráren ČEZ.
Pro ty, na které se v exkurzích nedostalo, je k dispozici virtuální prohlídka ReakTour. Zájemci se mohou zdarma registrovat a podívat se do míst, kam se při reálné návštěvě ani během exkurzí nedostanou.

Během prázdnin si mohou děti do 18 let zasoutěžit v tematickém kvízu zaměřeném na obnovitelné zdroje a jadernou energetiku. Kvíz je dostupný v papírové podobě přímo v infocentru, nebo online prostřednictvím QR kódu. Za správné odpovědi čeká účastníky energetická verze karetní hry Kvarteto, která zábavnou formou otestuje nejen jejich paměť, ale i postřeh.

V přilehlém parku si mohou návštěvníci projít ptačí stezku, nahlédnout do včelích úlů, děti si užijí hřiště s prolézačkami a cyklisté si dobijí elektrokola bezemisní jadernou elektřinou.

